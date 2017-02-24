24.02.2017 19:44:12
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 19.30'da merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 6'ıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma gecesine katılacak.
(Caner Ünver /İHA)
Kılıçdaroğlu'ndan Erbakan sürprizi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan için düzenlenen anma programına katılacakCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, merhum Başbakan Necmettin Erbakan için düzenlenen anma programına katılacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 19.30'da merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 6'ıncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma gecesine katılacak.
(Caner Ünver /İHA)