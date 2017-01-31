31.01.2017 18:56:09

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Tüfenkci'ye taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi, annesi Ayşe Tüfenkci'nin vefatı sebebiyle telefonla aradı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi, annesi Ayşe Tüfenkci'nin vefatı sebebiyle telefonla aradı.CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'yi annesi Ayşe Tüfenkci'nin vefatı sebebiyle telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, merhume Ayşe Tüfenkci'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti" denildi.(Caner Ünver/İHA)