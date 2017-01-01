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Kılıçdaroğlu’ndan ’asgari ücret’ değerlendirmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '“Asgari ücret bin 404 lira, 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum' dedi.
Kılıçdaroğlu’ndan ’asgari ücret’ değerlendirmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '“Asgari ücret bin 404 lira, 4 lirayı neden eklediler merak ediyorum' dedi.
Erdoğan'dan ABD'ye: Artık yutmuyoruz!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta ABD olmak üzere teröre destek veren ülkeleri sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, Türkiye’nin El Bab’da IŞİD’e karşı yürüttüğü mücadeleye NATO ve müttefik ülkelerin destek vermediğini söyledi.
Asgari ücret açıklandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 Ocak 2017 itibariyle net asgari ücretin bin 404 TL olduğunu açıkladı.
Çavuşoğlu: “ABD YPG’ye destek veriyor, nokta”
ABD Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı “ABD hükumeti, YPG veya PKK’ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta” açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aynı üslupla yanıt verdi: 'ABD, YPG ve PYD’ye destek veriyor, nokta'
Forkliftle ATM'yi çalan hırsız
Amerika Birleşik Devletlerinin Teksas eyaletinde benzerine az rastlanır bir hırsızlık gerçekleşti. Bir şahıs, önce forklift çaldı, ardından da forkliftle banka ATM’sini. ATM’yi yerinden söken adam, ardından forkliftle götürdü. Tüm yaşananlarsa kameraya yansıdı.
Baba kız sel sularına kapıldı
Mersin’de 2 kişi sel sularına kapıldı, o anlar kameraya böyle yansıdı.
E-5’i kilitleyen kaza: Vinç beton pompasının üzerine düştü
İstanbul Büyükçekmece’de köprü çalışmasında kullanılan vinç, rüzgarın şiddetiyle devrilerek seyir halindeki beton pompasının üzerine düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik Beylikdüzü istikametinde tamamen durdu.
Samanyolu TV'de 'Karlov suikasti işlendi' iddiası
Samanyolu TV'de daha önceden yayınlanan bir dizide, Rus Büyükelçi Karlov'a suikastın işlendiği ortaya çıktı. Suikast sahnesi, Karlov'a yapılan suikastle birebir benzerlikler taşıyor.
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara anlamlı mesaj
Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Suriyeli savaş mağduru çocuklara destek mesajı gönderdi.
Sürücü havalimanına daldı
Rusya'da Kazan Havalimanı'na aracıyla giren sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı. Aracıyla havalimanının içinde dolaşan sarhoş sürücü, en sonunda polise yakalandı.
Dünya'nın vadi derinliği en yüksek geçişi
Çinli mühendisler, dünyanın vadi derinliği en yüksek geçişini inşaa etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Durursak Sevr'e döneriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye İstiklal Harbinden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir' dedi.
Kartepe’nin havadan görüntüsü hayran bıraktı
Ülkemizdeki kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe’nin havadan görüntüsü hayran bıraktı
Halep'ten gelen minik kız çocuğu soğuktan titriyor
Tahliyelerin devam ettiği Halep'ten gelen minik kız çocuğu soğuktan tir tir titriyor. Zorlu kış şartları en çok çocukları etkiliyor.
Diriliş Ertuğrul 71. bölüm fragmanı
TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 71. bölüm fragmanı...
Halep'teki katliamdan geriye gözyaşı kaldı
Cub el-Kubbe mahallesine saldıran rejim, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 45 kişiyi katletti. Katliamın ardından geriye gözyaşı kaldı.
Avrasya Tüneli’nde geçişler başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salı günü açılışı gerçekleştirilen Avrasya Tüneli sabah saat 07.00’de vatandaşların kullanımına açıldı.
Türk jetleri IŞİD’e ait bombalı aracı böyle vurdu
Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, IŞİD tarafından kullanılan bombalı aracı imha etti.
Arapça konuşan yolcular uçaktan indirildi
Amerikan Delta Havayolları, Arapça konuşan iki kişiyi, 'yolcuların şikayet ettiği' gerekçesiyle uçaktan indirdi.
Halepli Bana Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
Esed rejimi ve İran destekli milislerin saldırılarını tüm dünyaya duyuran Halepli küçük kız Bana Alabed İdlib'e tahliye olduktan sonra Türkiye'ye geldi. Bana Alabed ailesi ile birlikte Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Külliye'de ağırlandı.
Türkiye Halep için ayakta
Yurdun dört bir yanından Halep’e yardım yağıyor. Bursa, Kütahya, Çorum ve, Hakkari’de toplanan tırlar dolusu yardım malzemeleri yola çıktı.
Karaya oturan gemi havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan Star Harmony isimli yük gemisi, Yeniköy’de karaya oturdu. Sahilde bulunan yalılara yaklaşık 50 metre kala duran gemi, drone ile havadan da görüntülendi.
Diriliş Ertuğrul 70.bölüm 2.fragmanı
TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 70. bölüm 2.fragmanı..'Gayrı sancağımızı yeni topraklarda dalgalandırmanın vaktidir.'
Avrasya Tüneli açıldı
Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre geçiş ücreti 15 TL olacak.
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