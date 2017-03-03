03.03.2017 12:39:05

Kılıçdaroğlu'ndan Almanya'ya tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin konuşmalarını engelleyen Almanya'ya tepki göstererek, 'Dünya

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin konuşmalarını engelleyen Almanya'ya tepki göstererek, "Dünyaya demokrasi dersi vereceksin. Türkiye'den iki bakanın konuşmasına engel olacaksın. Asla doğru bulmuyorum" dedi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir'de bir otelde Sivas derneklerinin, federasyonlarının ve vakıflarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile partililer ve çok sayıda Sivas dernek, federasyon ve vakıf temsilcisi katıldı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Nihat Zeybekci'nin Almanya'da konuşmasının engellenmesine değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Dün bir olay yaşandı AK Parti'den iki bakanın konuşması iptal edildi. Hem dünyaya yeri gelir dünyaya demokrasi dersi verirsin sonra da şu ve bu gerekçelerle konuşmayı yasaklarsın. Asla doğru bulmuyorum. Siz yeri geldiğinde dünyaya demokrasi dersi vereceksin ama Türkiye'den iki bakanın konuşmasını engelleyeceksin. Asla doğru bulmuyorum. Herkes düşüncesine sahip çıkmalı. Uygarca tartışacağız. Ama kavga etmeyeceğiz" dedi.16 Nisan'da yapılacak olan referanduma da değinen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "İktidar kanadı kavga etmemizi istiyor bu tuzağa düşmeyeceğiz. Benimle farklı düşünen insan benim kardeşimdir. aynı havayı teneffüs ediyoruz o zaman niye düşmanız buna izin vermemeliyiz. Tam tersine bilgili birikimli aklı başında sakin düşüncelerimizi aktarmalıyız. Farklı düşünebilir ama bir arada yaşıyoruz. Söylenen şu başkanlık sistemini getiriyoruz. Türkiye koalisyonlardan çok çekti. 15 yıldır bu ülkede koalisyon mu var? Bu ülkede koalisyon yoksa sen de bir daha iktidar olacağını düşünüyorsan niye bu başkanlık sistemine gidiyoruz? Bütün sorun koalisyon tek parti olmanın ötesinde sorun akılla mı yöneteceksiniz ön yargıyla mı? Üç kişi bir araya gelirse daha güzel sonuçlar çıkar. Koalisyonlardan niye korkuyorsunuz? Koalisyonlarda büyüme hızına bakın bir de bir de son on beş yılın büyüme hızına bakın. Koalisyon döneminde büyüme daha hızlı. Kardeşim 15 yıldır bu ülkede koalisyon mu vardı. başkanlık sistemi gelirse terörü önleyeceğiz. diyorlar. Siz terörü engellediniz de size engel olan çıktı mı ? 15 yıldır iktidarda sıfır terörle devralındı Türkiye bugün kan gölüne döndü. bu da doğru değil. Ekonomide istikrar olacak. İşsizlik aldı başını gidiyor" dedi."HAYIR ÇIKARSA CUMHURBAŞKANI YİNE KOLTUĞUNDA OTURACAK"'Hayır' çıkarsa cumhurbaşkanının yine koltuğunda oturacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hayır çıkarsa ne olacak sayın Cumhurbaşkanı yerinde oturuyor 'hayır' çıktığına düşecek mi gene devam edecek, bir daha ki seçimlere kadar. Başbakan mı düşecek, hayır gene görevini yapacak. Evet çıkarsa bizi büyük bir macera bekliyor. En kestirme yol en iyi bildiğin yoldur. 140 yıllık parlamenter geçmişimiz var. Bunun aksayan yönleri var mı var. Ama bildiğimiz bir yöntem başbakanlığı kaldırıyoruz. Niye? Kaldırmayalım. Hayır çıkarsa Binali Bey koltuğunda oturacak. Hayır çıkarsa Binali Bey'e yardımcı olacağız. Koltuğunda oturacak. Neden 'evet' denileceğini anlatamıyorlar. Buradan çıkış bulamadıkları için toplumu kutuplaşmaya çalışıyorlar. Toplumun kutuplaşmaya hakkı yok. Kutuplaşmayacağız. Bu siyasi partilerin katıldığı seçim değil referandum, bu geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız için yapılacak. Tek adam rejimi mi olsun demokrasi mi olsun tercihi yapacağız. Birbirimizi düşman gibi görmek değil. Farklı görüşten insanlar bir araya gelip konuşmalı. Cumhurbaşkanının taraflı olmasını ister misiniz? Cumhurbaşkanı tarafsızsa devletin sigortası olur. Cumhurbaşkanı taraflı olursa sigortası olmaz o devletin. Taraflı olursa cumhurun başkanı olmaz 80 milyonun başkanı olmalı, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı önemli. Başkan aynı zamanda partinin genel başkanı olacak. Seçim meydanlarına çıkıldığı zaman benim muhatabım başkan mı olacak partinin genel başkanı mı olacak, kimi eleştireceğim. Yapılan değişikliğin ileride ne tür sonuçlar çıkaracağını görmemiz lazım. Sandığa giderken düşünerek gidin vatandaşa diyorum. Demokrasi mi istiyoruz. Her türlü yetkinin bir kişiye verildiği tek adam mı istiyoruz, bunun partilerle ilgisi yok" şeklinde konuştu.(Mustafa Biçer / İHA)