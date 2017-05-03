03.05.2017 20:39:16

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı yönündeki soruya 'Bir partinin genel başk

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı yönündeki soruya "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "2019'da aday olacak mısınız?" sorusuna "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı" ifadesini kullanarak sözlerine şöyle devam etti: "Aday 'Hayır' oyu gerekçesine göre belirlenmeli. Bu süreçte isim konuşulması doğru değil. Aday için 'Hayır' diyenlerle oturup konuşuruz. Aday partisiz olacak, demokrasiyi savunacak."