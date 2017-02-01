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Kılıçdaroğlu'na net cevap: Demokrasiyi sindireceksin
01.02.2017 15:30:31

Kılıçdaroğlu'na net cevap: Demokrasiyi sindireceksin

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bu anayasa değişikliği dayatmadır' sözlerine ilişkin, 'Demokrasiyi sindireceksin k

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bu anayasa değişikliği dayatmadır' sözlerine ilişkin, "Demokrasiyi sindireceksin kardeşim. Öyle dayatmaydı, bilmem neydi, Meclis iradesini yok saymak. Günü gelir millet de sizi yok sayar " dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yeni anayasaya ilişkin açıklamada bulunan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu konuda, öneri getirmeleri noktasında yaptığı çağrıyı hatırlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bu anayasa değişikliği dayatmadır' sözlerini değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Buna yanaşmayacaksınız, bizim getirdiğimiz teklife hayır diyeceksin ona da itirazımız yok ama demokrasiyi sindireceksin kardeşim. Öyle dayatmaydı, bilmem neydi, Meclis iradesini yok saymak. Günü gelir millet de sizi yok sayar. Milletin iradesini yok saymanın sonu budur. Onun için bu talihsiz beyanatı düzeltmesi yerinde olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Vesayetçilerin CHP'yi 367 icadıyla kullandığını anlatan Yıldırım, "Böyle bir hukuk garabetini önümüze koydular. Biz de dedik ki kavga edecek halimiz yok. Emaneti millete tekrar götürelim, sorunu millete götürelim. Sorunu millet çözsün. Referandum yaptık, o tarihten itibaren alınan anayasa değişikliği kararı referandumda kabul gördü, kabul gören karar, 'bundan böyle artık Cumhurbaşkanını vekillere bırakmıyorum, ben seçeceğim' dedi millet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz bu değişiklik de o gün yapılan işin eksik kalan kısmıdır" diye konuştu.

"20 BİN KİLOMETRE YOLU SİZ GÖRMÜYORSUNUZ AMA BU MİLLET GÖRÜYOR"

Başbakan Yıldırım, "diktatörlük geliyor" tartışmalarına işaret ederek, "Kıyamet kopuyor, neler neler. İki sandık arası yetkiyi alıyorsun. İyi yapıyorsan bir daha devam ediyorsun, üçüncü yok. Ne kadar iyi yaparsan yap. Yeni yüzler gelsin. Yeniler gelsin. Yeni liderler, yeni ekipler yetiştirelim" dedi.

"SSK'DA KUYRUK YOK, ÇÜNKÜ BAŞINDA KEMAL KILIÇDAROĞLU YOK"

"Koca koca parti başkanlarının çıkıp, gerçekleri saptırmaya çalışması toplumda bir itibar kaybına da sebep oluyor" diyen Yıldırım, "Her şeyi doğru söyleyelim. Abartmayalım. Kendi lehimize ayrı ayrı senaryolar üretmeyelim. Her şeyi topluma doğru söyleyelim. Millet de herkesi dinlesin kararını versin" şeklinde konuştu. İcraatların eleştirilmesine de değinen Yıldırım'ın, "Gözünüze dizinize dursun, 20 bin kilometre yolu siz görmüyorsunuz ama bu millet görüyor. Hadi geri aldım, gözünüze dizinize durmasın, o kadar da demiyorum ama görün. Bugün diyor ki, siz iktidardasınız diyor, niye şikayet ediyorsunuz? Bu işler niye olmuyor? Oldu da senin haberin yok. SSK'da kuyruk yok, çünkü başında Kemal Kılıçdaroğlu yok, AK Parti var. İlaç kuyruğu, muayene kuyruğu yok. Hastanelerde hizmet var. Yollar kaymak gibi, basıyorsun gidiyorsun. İzmit'i bir buçuk saatte dolanmıyor, 6 dakikada geçiyorsun, denizin yüz altı metre derininden göremez, çünkü bakınca bir şey gözükmüyor, geçince gözüküyor hayatta da geçmez Kılıçdaroğlu. Geç be kardeşim ya, ne kaybedersin?" şeklindeki ifadeleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Yeni anayasa konusundaki tartışmaları değerlendiren Yıldırım, "Milletin beklentisine, milletin isteklerine karşı durulmaz. Durduğunuz zaman milletin önüne sandık geldiğinde gereken cevabı verir. Sivil toplum örgütleri olarak tabiatıyla bu konular önünüze gelecek, sizin platformunuzda değerlendirilecek, sizlere de sorular sorulacak, sizin de bu soruları en doğru şekilde cevaplandırmanız gerekiyor, bunun için de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı duydum. Sizler Türkiye'nin hem aklı hem de vicdanısınız, sizin başında olduğunuz örgütleri güçlendirmek için gereken her şeyi yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başbakan Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, törende ödüllerini sahiplerine verdi.

(Enise Vural / İHA)

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