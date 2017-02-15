15.02.2017 15:41:55

Kılıçdaroğlu, Esed'in gazetecisiyle görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Esed savunuculuğu ile tanınan gazeteci Hüsnü Mahalli ile görüştü.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Hüsnü Mahalli, CHP İl Örgütü'nün düzenlediği toplantılar nedeniyle İstanbul'da bulunan Kılıçdaroğlu'nu kaldığı otelde ziyaret etti.



TAHLİYE EDİLMİŞTİ



Mahalli, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklu yargılandığı davadan tahliye etmişti.



CHP Genel Başkanı, Mahalli'nin tutuklanmasına sert tepki göstermiş, 20 Aralık 2016'daki grup konuşmasında şunları söylemişti:



"Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin düzelmesini çok isteyen bir gazeteci. Yargıcın namusu adaletli davranmaktan geçer. Siyasi iktidarın sopası haline gelen onun emrini yerine getirene hakim denilmez, yargıç değillerdir. O yüzden hepimizin bu konuda duyarlı olması lazım. Eline silah mı aldı? Birisini mi vurdu? Gazetecinin elinde kalem var. 146 gazeteci hapishanedeydi 147 oldu. Bu Ankara'daki beylerin amaçları farklı bütün bu olayları görmezlikten geliyorlar. Onların bütün derdi nasıl biz birisini başkan yapacağız? Bütün derleri bu"



MAHALLİ KİMDİR?



Hüsnü Mahalli, Beşar Esed ve Partisi BAAS'ı desteklemesi ile tanınıyor. Suriye iç savaşının başından beri muhalifler için terörist diyen Mahalli, Halep'te yaşananları da Esed'in zaferi olarak anlatmıştı.













YORUM YAZ Yorumunu Gönder