10.07.2017 15:13:16

'Kılıçdaroğlu dışarıya mesaj veriyor: Erdoğan'a alternatif benim'

Hürriyet'ten Fatih Çekirge, bugünkü köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitinginde yaptığı konuşmayı konu aldı. Çekirge Ak Parti çevrelerinin Kılıçdaroğlu'nun dışarıya 'Erdoğan'a alternatif benim' mesjaı verdiğini söylediğini aktardı.

İşte yazının ilgili bölümü:



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Meydanı'ndan yaptığı konuşmayı, siyasi strateji olarak yorumlarsam özeti şudur: “Başkan adaylığı için ilk adım..”



- Adalet diye başladı ama..

- Hedefinde doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

- Ağır suçlamalar. Ağır benzetmeler. Nazi ve Hitler cümleleri içeren gereksiz ve üzücü sertlikler. Keskin ifadeler vardı.

- Seçilmiş bir cumhurbaşkanına bu kadar ağır benzetmeler yapılmasını bir tek şekilde açıklıyorum...

- Kılıçdaroğlu resmen Kılıç çekti.

- CHP lideri ilk kez bu kadar sert konuşuyordu.

- Belli ki yeni bir strateji geliştirmiş. Hesaplar yapılmış. Erdoğan muhalefeti üzerine planlar yapılmış.

- Toplumdaki muhalif atmosferi toparlayarak çıkış yapmaya. Yüzde 48'i yakalamaya.

- Yani Erdoğan'ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



Bana göre bu bir başkan adaylığı hazırlığının ilk adımıdır. Elbette buna Tayyip Erdoğan'dan bir cevap gelecek. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra AK Parti'den bazı önemli isimlerle konuştum..



İlk yorum şu:



“Kılıçdaroğlu içeriden çok dışarıya mesaj veriyor. Sanki birilerine şikayet ediyor. İşte yerli ve milli olamamak budur, Alternatif benim diyor birilerine. Ama nasıl yapacağına dair bir tek cümle yok. Parti içindeki ağırlığını artırma çabasıdır bu.”

Evet, belli ki, meydanlar ısınacak. Bekleyelim, görelim. Elbette demokrasinin özgür bahçesinde. Sonuçta hepimizin istediği adalettir.