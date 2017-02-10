10.02.2017 14:49:43

Kılıçdaroğlu'dan şehit babasına başsağlığı telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun babası Abdullah Elfioğlu'nu telefonla

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun babası Abdullah Elfioğlu'nu telefonla aradı.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu'nun babası Abdullah Elfioğlu'nu telefonla arayarak, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.(Pelin Üzek / İHA)