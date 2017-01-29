29.01.2017 14:26:15

Kılıçdaroğlu'dan Cezzar için taziye mesajı

Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden sanatçı Engin Cezzar'ın vefatı için taziye mesajı yayımladı.

AA'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden sanatçı Engin Cezzar'ın vefatına ilişkin, "Büyük usta Cezzar, Hamlet'ten Keşanlı Ali'ye, içi tiyatro dolu aydınlık ve kocaman bir ömür yaşadı. Ruhu şad olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, oyuncu Cezzar'ın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük usta Engin Cezzar, Hamlet'ten Keşanlı Ali'ye içi tiyatro dolu aydınlık ve kocaman bir ömür yaşadı. Ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

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