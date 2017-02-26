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'Kılıçdaroğlu da yalan söylüyor, Barolar Birliği Başkanı da'
26.02.2017 17:09:43

'Kılıçdaroğlu da yalan söylüyor, Barolar Birliği Başkanı da'

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 'Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle diyecekmiş ki 'emekli maaşını 300 lira yaptım, asgari ü

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle diyecekmiş ki 'emekli maaşını 300 lira yaptım, asgari ücreti 500 lira yaptım.' Ya böyle bir şey olabilir mi? Kılıçdaroğlu da yalan söylüyor, Barolar Birliği Başkanı da" dedi.

MHP Konya İl Başkanlığı tarafından anayasa değişikliği ve referandum süreciyle ilgili İl İstişare Toplantısı düzenlendi. Konya Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, partinin il ve ilçe teşkilatları ve çok sayıda partili katıldı. Referandum süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Kalaycı, "Fiili sorun ve aşmazın önü ve arkası alınmayacak bir rejim krizinin bir beka bozukluğuna neden olacağını gördüğümüzden Adalet ve Kalkınma Partisine çağrıda bulunduk. Meseleyi uzlaşma ahlakıyla ele aldık ve hükümet sistemiyle ilgili yaptığımız değişikliğin milletimize götürülmesi, son kararın da milli irade tarafından verilmesi gerektiği hususunda müştereken sonuca vardık. AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişikliği metni üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak çok dikkatli, çok detaylı ve kılı kırk yaran değerlendirmeyle çalışmalar yaptık. Bu değişikliğe çok önemli katkı verdik. Birçok maddede değişiklikler yapılmasını sağladık. Bundan sonrası milletimizin iradesine kalmıştır" dedi.

"KILIÇDAROĞLU DA YALAN SÖYLÜYOR, BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI DA YALAN SÖYLÜYOR"

Referandum sürecinde bilgi kirliğinin arttığını ifade eden Kalaycı, "Bu kadar yüksek makamlarda bulunanlar yine televizyonlara çıkıp çok ilginç değerlendirmelerde bulunuyorlar. Ne diyorlar mesela? Ya cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle diyecekmiş ki 'emekli maaşını 300 lira yaptım, asgari ücreti 500 lira yaptım.' Ya böyle bir şey olabilir mi? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle böyle bir şey yapması mümkün değil. Kılıçdaroğlu da yalan söylüyor, Barolar Birliği Başkanı da yalan söylüyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri kanun hükmünde değil, açıkça yazıyor. Anayasamızda kanunla düzenlenebileceği öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Bu da açıkça yazıyor. Yine temel hak ve özgürlükler ve siyasi haklar ve ödevlerle ilgili Cumhurbaşkanılığı kararnamesi çıkarılamaz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı soru-cevap bölümüyle devam etti.

(İsmail Bulut - Barış Gök / İHA)
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