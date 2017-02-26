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Kılıçdaroğlu, CHP'li eski yöneticilerle buluştu
26.02.2017 15:42:54

Kılıçdaroğlu, CHP'li eski yöneticilerle buluştu

Genel Başkan Kılıçdaroğlu: (2)'(Anayasa değişikliği) Olayın ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını ve Türkiye'nin nasıl bir maceraya sürüklendiğini hep birlikte görüyoruz. Bunları anlatmak zorundayız. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ile Halkların Demokratik Partisi ile Vatan Partisi ile Saadet Partisi ile ilgisi yok. Bu bir Türkiye sor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği konusunda, "Olayın ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını ve Türkiye'nin nasıl bir maceraya sürüklendiğini hep birlikte görüyoruz. Bunları anlatmak zorundayız. Bunun Adalet ve Kalkınma Parti ile Cumhuriyetçi Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ile Halkların Demokratik Partisi ile Vatan Partisi ile Saadet Partisi ile ilgisi yok. Bu bir Türkiye sorunu, bu bir memleket sorunu." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde partisinin eski milletvekilleri, parti meclisi üyeleri ve il başkanlarıyla bir araya geldi.

Demokrasinin, vatandaşın haklarını güvence altına alan sistem olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu sistemin teminatının güçler ayrılığı olduğunu söyledi.

Bütün yetkilerin bir kişiye bağlanması halinde demokrasinin askıya alınacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Buraya gelmeden önce Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü açtım. 'Diktatör nedir' diye sözlüğe baktım. Sözlükte aynen şu yazıyor; 'Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış kimse diktatördür'... Yetkileri dağıtmak varken, hakları güvence altın almak varken neden ve hangi gerekçeyle bir kişiye bütün bu yetkileri veriyoruz. Bunun mevcut cumhurbaşkanıyla da ilgisi yok. Bir anayasa bu, sürekli olacak bir düzenleme." diye konuştu.

- "Bir kişi kandırdınız mı Türkiye Cumhuriyetini ele geçiriyorsunuz"

Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin, cumhurbaşkanına, seçimle göreve gelmeyen cumhurbaşkanı yardımcısının vekalet etmesini içerdiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman olur seçimle gelemeyen kişinin vekaleti? Darbe dönemlerinde olur. Kenan Evren, darbeyi yaptı geldi, seçimle mi geldi? Hayır. Türkiye'nin ne kadar tehlikeli bir sürecin içine sokulduğunu bilmenizi isterim. O açıdan bu süreç Milli Kurtuluş Savaşımızın ikinci adımıdır. Benim sorumluluğum yok mu? Var. Ama 80 milyon vatandaşımın tek tek sorumluluğu var. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Demokrasi mi istiyoruz, tek adam rejimi mi istiyoruz? Oylanan budur. Gerisi lafügüzaftır. Ya bu ülkede demokrasi olsun, düşünce özgürlüğü olsun, siyasi partiler olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi güçlü olarak varlığını sürdürsün, her türlü düşünce rahatlıkla dile getirilsin denecek ya da otoriter tek adam yönetimi olacak, o ne derse o olacak. Anayasa Mahkemesi, hakimler ona bakacak karar vermek için. Parlamento ona bakacak 'nasıl bir kanun çıkartalım' diye. Bu tehlikeli bir yapıdır. Bunun daha büyük bir tehlikesi var. Bir kişi kandırdınız mı, başkanı kandırdınız mu devasa Türkiye Cumhuriyetini ele geçiriyorsunuz.

Vatandaşımız diyecek ki 'nasıl ele geçirecek?' Çok basit, sadece yayımlayacağı kararnameler. Hazırlıkların tamamını yapacak, müsteşar kim olacak, genel müdür kim olacak, büyükelçi kim olacak, vali kim olacak, bütün bunların hepsini yapacak, devletin bütün kadroların tamamını bir öğleden sonra değiştirecek. Devleti ele geçirecek. Genelkurmay başkanı kim olacak, kuvvet komutanları kim olacak, bir öğleden sonra yayınlayacağı kararnameyle değiştirecek. Böyle bir devlet olur mu? Olayın ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını ve Türkiye'nin nasıl bir maceraya sürüklendiğini hep birlikte görüyoruz. Bunları anlatmak zorundayız. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi ile Halkların Demokratik Partisi ile Vatan Partisi ile Saadet Partisi ile ilgisi yok. Bu bir Türkiye sorunu, bu bir memleket sorunu. Bu nedenle bütün vatandaşları göreve çağırıyorum."

- "Bunları millilikle falan ilgisi yoktur"

Halk oylaması ile ilgili çalışmanın büyük mitinglerle sonuca ulaşmasının mümkün olmadığını iler süren Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu çalışma doğruda doğruya ev ev, kapı kapı, kahve kahve dolaşılarak yapılması lazım. Bütün vatandaşlara anlatılması lazım. Ben bu çalışmayı her yerde yapıyorum. 20 Temmuz darbesini de her gittiğiniz yerde hatırlatın. 20 Temmuz sivil darbe. Kışın kullanılacak kar lastiğinin ne ilgisi var ama kararnameyle düzenleniyor. Maarif Vakfı'nda görev alanların huzur hakkının terörle ne ilgisi var ama kararnameyle düzenleniyor. Okulların kapatılması, açılması neyle düzenleniyor, kararnameyle. Şu anda zaten fiilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinden alınmış durumda. Sorun ne? Sorun şu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı çıkıp, 'Siz parlamentonun yetkilerini gasp edemezsiniz' diyemiyor, buna cesaret edemiyor. Sorun burada. Herkes üstlendiği görevi yerine getirse sorun çözülecek."

Hükümetin halk oylamasında vatandaşa neden "evet" oyu kullanması gerektiğini anlatamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye istedikleri bir televizyon kanalında bir araya gelip değişikliği tartışma çağrısını yineledi.

İki liderin çağrısını duymazdan geldiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Çünkü konuşamazlar, çünkü cesaret edemezler, çünkü halka doğruları söylemiyorlar. 'Kılıçdaroğlu halka doğruları söylemiyor' diyorlar. İyi ya televizyon kanalında bizi mat edersin... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinin elinden alınmasını öğrenmek istiyorum. 'Milli, milli milli' diyorlar. Emin olun bunları yapanlar gayri millidir. Bunları millilikle falan ilgisi yoktur. Bir ülkeyi felakete sürükleyebilir misiniz, bir ülkeyi bir maceranın içine sürükleyebilir misiniz? Milliymiş, ne milliyetçiliği. Kesinlikle bir ilgileri yok." dedi.

- Eski genel başkanlar da katıldı

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından CHP'nin eski Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ı kürsüye çağırdı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin salondakileri selamlamasının ardından, toplantı basına kapatıldı.

Toplantı öncesinde eski yöneticilere, referandumda izlenecek yol haritasına ilişkin görüş ve önerilerin sorulduğu formlar ile "Anayasa değişikliği ne getiriyor?", "Neden hayır?", "Anayasa değişikliği, sorular ve cevaplar" isimli kitapçık ve broşürler verildi.

(Bitti)




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