21.02.2017 17:14:44

Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlementosu Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlementosu Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Parlementosu Türkiye Raportörü Kati Piri ile görüştü.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de Avrupa Parlementosu Türkiye Raportörü Kati Piri ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel de hazır bulundu.