29.12.2016 13:38:17

Kılıçdaroğlu, Ahmet Şık'ın annesiyle telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık'ı telefonla aradı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık'ı telefonla aradı.CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık'ı telefonla aradığı, süreci yakından takip ettiklerini ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak gereken tüm girişimleri yapacaklarını ifade ettiği bildirildi.