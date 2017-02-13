13.02.2017 18:22:30

Kılıçarslan'dan GMİS'e taziye ziyareti

Gökçebey Belediye eski başkanı Zeki Kılıçarslan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye taziye ziyaretinde bulundu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Gökçebey Belediye eski başkanı Zeki Kılıçarslan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci'ye taziye ziyaretinde bulundu.GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan'ın vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getiren Kılıçarslan, "Rahmetli başkan kendisini işçi sınıfı mücadelesine adamış, sosyal demokrasiyi özümsemiş aydın emek temsilcisiydi. Emeği temsil ederken zamansız bir zamanda aramızdan ayrıldı. Acınızı paylaşıyor, arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi. Acılarını paylaştıkları için Kılıçarsalan'a şükranlarını belirten GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Arkadaşımız, hiç aklımızdan geçmeyen bir zamanda, adeta bizi şoke ederek aramızdan ayrıldı. Kendisini çok özlüyoruz. Daha birlikte uzun yıllar temsil ettiğimiz emekçi kitlesi için mücadele edecektik. Arkadaşımız, mücadeleci kişiliğiyle bizlere adeta doping oluyordu. Mekanı cennet olsun. Onu bizler ve maden işçisi unutmayacak" dedi.Kılıçarslan'ın taziye ziyaretinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Yardımcısı Zeki Esen, CHP Devrek İlçe Başkanı Yaşar Bükrü, CHP Gökçebey İlçe Başkanı Cem Oktay, CHP Devrek İlçe eski Başkanı Şeref Aydınlı da katıldılar.Demirci'yi ziyareti ardından Hakkı Arslan'ın vefatı sonrası göreve gelen GMİS Teşkilatlandırma ve Genel Eğitim Sekreteri Kahraman Kabsakal'ın makamına gecen Kılıçarslan ve beraberindekiler, Kabasakal'a yeni görevinde başarı dileklerini ilettiler.