08.05.2017 11:18:38

'Kıdemde geri gidiş hiçbir şekilde kabul edilemez'

Tes-İş Genel Başkanı Şahin:- '800 bine yakın taşeron işçinin kadro beklediği bir ortamda dönüp dolaşılıp konunun kıdem tazminatına getirilmesini anlamsız ve manidar buluyoruz'- 'Kıdem tazminatında fon kurmak yerine, mevcut sistemde bu haktan herkesin faydalanmasını sağlayacak değişiklikler yapılabilir. Ancak çalışanların yıllardır döktüğü alın terinin karşılığı olan kıdem tazminatında geri gidi

ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (Tes-İş) Genel Başkanı Mustafa Şahin, 800 bine yakın taşeron işçinin kadro beklediği bir ortamda kıdem tazminatının tartışmaya açılmasını anlamsız ve manidar bulduklarını belirtti.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kıdem tazminatı konusunda kamuoyunun uzun bir süredir algı operasyonlarıyla karşı karşı olduğunu söyledi.

Kıdem tazminatını alamayan çalışanların gündeme getirilerek fon sisteminin altyapısının oluşturulduğunu vurgulayan Şahin, bu noktada bazı köşe yazarları ile akademisyenlere de kamuoyunu fon sistemine hazırlama görevi verildiğini savundu.

Sendika olarak, kıdem tazminatında fon sistemine geçilmesine karşı olduklarını bildiren Şahin, "Ülkemizde kurulan fonların akıbeti herkesin malumu. 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nda biriken para 116 milyar liraya ulaştı ama şimdiye kadar bu paradan işsizlere sadece 15 milyar lira ödendi. İşsiz kalanlar için kurulan bu fondan alakasız yerlere para aktarıldığını gördükten sonra, kıdem tazminatı fonunun doğruluğuna inanmamızı ve bu fona güvenmemizi kimse beklemesin." dedi.

- "Kıdemde asıl sorun bazı işverenlerin bu parayı ödememesi"

Kıdem tazminatının sürekli gündeme getirilerek çalışma hayatının çözüm bekleyen bazı sorunlarının perdelenmeye çalışıldığını dile getiren Şahin, "800 bine yakın taşeron işçinin kadro beklediği bir ortamda dönüp dolaşılıp konunun kıdem tazminatına getirilmesini anlamsız ve manidar buluyoruz." diye konuştu.

Şahin, bazı işverenlerin çalışanlarının kıdem tazminatlarını ödememesi nedeniyle kıdem tazminatını alamayan çalışanlar sorununun ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kıdem tazminatında asıl sorun, çalışanların kıdem tazminatını almaması değil, işverenlerin bu parayı ödememesidir. İşverenler çalışanların kıdem tazminatını yasalara uygun şekilde hesaplayıp öderse, böyle bir sorun da kalmaz. Madem böyle bir sorun var, o zaman kıdem tazminatında fon yerine mevcut sistemde bu haktan herkesin faydalanabileceği değişiklikler yapılabilir. Örneğin; bir yıldan az çalışanlar da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle kıdem tazminatını alamayanların bu haktan faydalanmalarını sağlayacak değişiklikler yapılabilir. Ancak burada çalışanların yıllardır döktüğü alın terinin karşılığı olan kıdemde geri gidiş hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunun hem sendikamızın hem de bağlı konfederasyonumuz Türk-İş'in kırmızı çizgisidir."



