03.03.2017 09:16:09

Kick boks gençlerde Adana şampiyonu Erkan'dan

Özel Erkan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Abdülkadir Şaşkın, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullar Arası Kick Boks Müsabakaları'nda, Gençler kategorisinde Adana şampiyonu oldu.

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Özel Erkan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Abdülkadir Şaşkın, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullar Arası Kick Boks Müsabakaları'nda, Gençler kategorisinde Adana şampiyonu oldu.Nihat Geven Spor Salonu'nda düzenlenen Okullar Arası Kick Boks Müsabakaları'nda 76 kiloda mücadele eden Özel Erkan Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Abdülkadir Şaşkın, rakibini yenerek Adana il birincisi oldu.Birincilik madalyasını törenle alan Şaşkın, başarısını okul yöneticileri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştı. Şampiyon sporcu, elde ettiği başarıda başta ailesi olmak üzere, okulu ve öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu belirterek, bundan sonraki hedefinin, daha çok çalışıp, daha büyük başarılara imza atmak olduğunu söyledi.