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Kıbrıs'ta şehit düşen Astsubay Çorum'da toprağa verildi
11.02.2017 21:03:03

Kıbrıs'ta şehit düşen Astsubay Çorum'da toprağa verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Ali Ilgaz, memleketi Çorum'un Kargı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Ali Ilgaz, memleketi Çorum'un Kargı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, Piyade Astsubay Üstçavuş Ali Ilgaz yönetimindeki otomobil Ercan- Gaziköy yolunda seyrettiği esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü Astsubay Üstçavuş Ali Ilgaz olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan 25 yaşındaki Safa İnaltekin ise yaralandı. Kazada yaralanan İnaltekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonucu şehit olan Ali Ilgaz'ın cenazesi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bugün havayoluyla Merzifon Havaalanına gönderilen şehidin cenazesi karayoluyla memleketi Çorum'un Kargı ilçesine getirildi. Şehit Ast. Üçvş. Ilgaz'ın cenazesi askeri törenin ardından toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze törenine Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, İl Garnizon Komutanı J. Kd. Albay Fatih Üstündağ, Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, Kargı Kaymakamı Muhammed Çetin, AK Parti Çorum eski Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, Kargı İlçe Komutanı Yüzbaşı Süleyman Erden, Kargı İlçe Emniyet Amiri Komiser Deniz Demirel ile birlikte siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Ali Ilgaz'ın evli ve 1 çocuk babası, eşinin ise ikinci çocuğa hamile olduğu öğrenilirken, şehidin Amasya'ya tayininin çıktığı, şehit olmasaydı önümüzdeki günlerde Amasya'da göreve başlayacağı öğrenildi.

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