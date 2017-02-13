13.02.2017 18:23:29

Kıbrıs'ta Rum tarafı Enosis'i okullarda kutlama kararı aldı

Güney Kıbrıs, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını içeren 1950 Enosis Referandumu'nun yıldönümlerini okullarda kutlama kararı aldı.

Ajansların haberine göre;



Güney Kıbrıs gazeteleri, ELAM partisinin önerisiyle Rum Meclisi'nde gündeme gelen ve 1950 Enosis Referandumu'nun yıldönümünün Güney Kıbrıs'taki okullarda etkinliklerle anılmasını öngören tasarının kabul edildiğini duyurdu.

Tasarıya DİSİ çekimser kalırken AKEL milletvekilleri 16 oyla ret yanıtı verdi.



AKEL Milletvekili Yorgos Lukaidis, "Bu durum komik gelebilir ancak ciddi bir durum. Hali hazırda okullarda okutulan Enosis Referandumu'nun kutlanıp kutlanmayacağını belirlemek için 2017'de zaman harcıyoruz. Meclis siyasi mesaj vermemelidir” şeklinde konuştu.

KUZEY KIBRIS'TAN TEPKİ

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, söz konusu kararı esefle karşılayıp kınadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde artık son aşamaya gelindiği ve siyasi düzeyde 5'li konferansın ikincisinin planlandığı bir ortamda, Güney Kıbrıs Meclisi'nde alınabilen bu kararla “Enosis”in hala gündemde tutulmasının kabul edilebilecek bir davranış olmadığını belirtti.

Akıncı, “19 oyla da olsa alınan bu Meclis kararı, Kıbrıs'ta çözüm çabalarına ciddi bir darbe niteliğindedir. Rum gençlerine verilen çok tehlikeli bir mesaj niteliğindeki bu karar, Kıbrıs Türk halkında zaten var olan güvensizliğin daha da artmasından başka bir işe yaramayacaktır" açıklaması yaptı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder