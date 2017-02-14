14.02.2017 12:55:50

Kıbrıs'ta 'Enosis' krizi sürüyor

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in görüşme altyapılarını h

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Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in görüşme altyapılarını hazırlayan müzakereciler Özdil Nami ve Andreas Mavroyannis'in bugün için planlanan görüşmesi yapılmadı.Müzakereciler görüşmesi, Rum Meclisi'nin Enosis - Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması - plebisitinin okullarda kutlanması kararı sonrasında yaşanan gelişmelere bağlı olarak gerçekleşmedi. Son olarak geçtiğimiz hafta Salı günü görüşen müzakerecilerin, liderler görüşmesine hazırlık amacıyla bugün bir araya gelmesi planlanmıştı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Perşembe günü için öngörülen görüşmesinin yapılıp yapılmayacağı ise netlik kazanmadı.Rum Meclisi kararının iptali için Rum lider Anastasiadis'ten girişim yapmasını isteyen ve bu talebini BM nezdinde de dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, gelişmelere bağlı olarak hareket edeceklerini belirtmişti.(Mesut Günsev / İHA)