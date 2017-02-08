08.02.2017 17:11:34

Kıbrıs odaklı Türkiye-Yunanistan gerginliğinde taraflar birbirine güvenmiyor! İşte oranlar...

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen, ‘Türk Elitlerinin Türkiye Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Kıbrıs merkezli Türkiye-Yunanistan geriliminde tarafların birbirlerine ne kadar güvendikleri ya da çözüm istekleri gibi konuları inceleyen Araştırma sonuçlarını, Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer köşesinden aktardı.



"KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ ŞART"



Buna göre; Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen, ‘Türk Elitlerinin Türkiye Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

İŞTE ORANLAR:



‘Kıbrıs Sorunu'nun çözülmesi gerektiğini belirtenlerin oranı: Türklerde % 95.9, Yunan tarafında ise % 92.4. Türk elitlerinin % 52.3'ü de Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümünde aktif rol oynadığını düşünüyor.

Türkiye'nin çabalarına inanç: Türk elitlerinin % 89'u, 1999'dan beri Türkiye'nin uyguladığı Yunanistan'a yakınlaşma sürecini desteklerken, Yunan elitlerinde bu oran % 63.5.

Güven: Türk elitlerinin Yunanlara güven oranı % 28 iken, Yunan elitlerinin Türklere güven oranı % 11.4.

Bir sorun yaşanırsa ilk akla gelen "Ege": İki ülke arasında bir kriz çıkması halinde Türk elitlerinin çoğunluğu (Akademisyenlerin % 67.7'si, askerlerin % 75.7'si ve diplomatlar ile medya ve iş dünyası temsilcilerinin % 74.4'ü) bunun Ege Denizi ile bağlantılı bir konudan kaynaklanacağını düşünüyor.

Yunanistan'ın mensubiyetleri: Türk elitlerinin bakış açısına göre, Yunanistan'ın Avrupa Birliği içindeki rolü ve önemi % 47.7 olarak gözlemlenirken, Yunanistan'ın AB'ye bağlı olmaktan başka bir alternatifi olmadığı yönündeki algı ise % 84 şeklinde gerçekleşti. Yüzde 66.3'lük kesim de Yunanistan'ın AB ve NATO üyelikleri nedeniyle uluslararası politikayı etkileyebileceğini düşünüyor.



Türkiye'nin AB üyeliği meselesi: ‘Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini düşünüyor musunuz?' sorusuna ‘Evet' diyenlerin oranı ise yüzde 25.

Dış politika: Türkiye'nin daha aktif bir dış politika izlemesi gerektiğini düşünenlerin oranı % 71.5. Bu durum Türkiye'nin Batı'dan uzaklaşarak İslam ülkelerine yakınlaştığını belirten % 79.1'lik orana tezat teşkil ediyor. ‘Suriye, Afganistan, uluslararası terör gibi küresel sorunların Türkiye dış politikasını ne ölçüde etkilediğini düşünüyorsunuz?' sorusuna ise yüzde 76.2 oranında ‘fazla/çok fazla' yanıtı verildiği gözlemleniyor. Türkiye'nin mülteci krizinin çözümünde etkin bir rol oynadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 57.

Yunanistan'ın ekonomisi: ‘Yunanistan ekonomisinin iyileşmesi, Türkiye'nin de yararınadır' görüşüne katılan Türklerin oranı % 79.

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