13.01.2017 01:42:00

'Kıbrıs müzakereleri ömür boyu devam edemez'

Müzakereler için Cenevre'de bulunan Dışişleri Bakanı bir basın toplantısı düzenledi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Bugünkü görüşmeler ile ilgili bilgi veren Çavuşoğlu ikili görüşmeler yapıldığını ve Türkiye'nin düşüncelerini net bir şekilde paylaştıklaırnı belirtti.



Yunanistan ve Türkiye'nin garantörler olarak Genel Sekreter'le ayrı bir toplantı yaptıklarını aktaran ÇAVuşoğlu şunları söyledi:



ARTIK "YARDIMCILAR" DEVREDE



Kıbrıs'ta sorunun çözümü herkes için kazan-kazan getirecek. Bundan sonraki toplantılar yardımcılarımız tarafından gerçekleştirilecek. Dönüşümlü başkanlığın süreleri gibi hassas konular var. Herkes çözüm konusunda samimi olursa sonuç alınır. Teknik çalışmalara ihtiyaç olduğuna karar verdik, 18 Ocak'ta yardımcılarımız bir araya gelecek.



SOMUT TAKVİM ŞART



Taraflar bir araya gelmeye devam edecek. Bu süreç somut takvime bağlanmalı, süreç ömür boyu devam edemez.



"YUNANİSTAN ZAMAN İSTEDİ"



Bize kalsa yardımcılarımız bu toplantıya devam edecekti ama Yunanistan zaman istedi. Yunanistan hazır olmadıklarını, istişare yapmak istediğini söyledi. 5-6 günlük süre makul bir süre.



TÜRKİYE NE İSTİYOR?



Türkiye'nin garantörlüğü devam eder, Ada'da da Türk askerinin varlığı devam eder, bu KKTC halkının talebidir. Herkes kendi düşüncesini söyledi, biz de neden askeri varlığımızın devam etmesi gerektiğini gerekçeleriyle anlattık.

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