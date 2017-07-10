10.07.2017 17:15:46

Kıbrıs masasında FETÖ kavgası: Sana laf düşmez

İsviçre’nin Crans Montana bölgesinde başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs zirvesinde perde arkasında yaşananlar ortaya çıkıyor.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ın İngiltere'yi ‘Brexit müzakereleri' ile tehdit etmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de ‘FETÖ darbesi' tartışması yaşadığı iddia edildi.

Yunan haber sitesi Real'e göre, pazarlıkların son gecesi Cuma sabaha karşı Çavuşoğlu ile Kocyas arasında şu gergin diyalog yaşandı:

*Kocyas: 3 nedenle anlaşmamız mümkün değil. Bir; Yunan hükümeti Kıbrıs'ta tekrar tanklarınızı kullanmanıza izin verecek bir anlaşmayı imzalamayacak. Yunan Başbakanı Çipras'ın imzalayacağı bir anlaşma ile Kıbrıs'a giremeyeceksiniz. İki; sizde, Türkiye'de darbe yapan bir ordu ile ilgilenmen çelişkili. Üç; komutanlarını darbeye karıştığı için tutuklayan bir orduya güvenemeyiz.

*Çavuşoğlu: Bizim içişlerimize karışmayacaksın. Sana laf düşmez...

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