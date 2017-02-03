03.02.2017 19:42:02

Kıbrıs'ın Türk postaları Ankara'da sergilenecek

KKTC de faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumlarından olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü'ne bağlı PTT Posta Müzesi'nde 'Kıbrıs Türk Posta Sergisi' açıyor.

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KKTC de faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumlarından olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü'ne bağlı PTT Posta Müzesi'nde "Kıbrıs Türk Posta Sergisi" açıyor.Kıbrıs Amerikan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada serginin 6-13 Şubat tarihinde ziyaretçiler tarafından ücretsiz gezilebileceği belirtildi.PTT Posta Müzesi'nde açılacak ve daha önce çeşitli yurt içi ve yurtdışı yarışmalarda sergilenerek çeşitli ödüller kazanmış "Kıbrıs Türk Posta Tarihi" isimli sergi kapsamında tarihi telgraflar da sergilenecek.Tarihi sergide; 1920'li yıllar Cumhuriyet Bayramı kutlama telgrafları, 1950 yılı Kıbrıs Türk Müzakere Heyeti New York ziyareti, 1950 sonrasında Fatin Rüştü Zorlu'nun Dışişleri Bakanı olması nedeniyle Kıbrıs Başkonsolosluğuna gönderilen telgraf yer alacak.1964-1974 sürecine ait farklı orijinal materyallerin de ziyaretçilere sunulacağı sergide; Kızılay Postası mektupları, Erenköy bölgesini savunmaları sırasında yapılan yazışmalar, esir mektupları, Sosyal Yardım Pulu uygulamaları, uçak kazasında bulunan bir mektupta yer alacak. Ziyaretçiler, 256 föy üzerinde Kıbrıs Türk tarihini yansıtan 500 civarında orijinal arşiv belgesini görme imkanı bulacak.