16.02.2017 16:10:32

Kıbrıs görüşmelerinde gerginlik

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis'in bugünkü görüşme esnasında sinirlenerek kapıyı çarpıp gittiğini açıkladı.

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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis'in bugünkü görüşme esnasında sinirlenerek kapıyı çarpıp gittiğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün Rum Lider Anastasiadis ile yaptığı kritik toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Akıncı, Rum lider Anastasiadis'in bugün toplantıda sinirlenerek kapıyı çarpıp gittiğini açıkladı.Akıncı "Tüm müzakere sürecine kapıları kapatmak istemem ama bir çözüm tek taraflı gelmez, buna tüm tarafların hazır olması gerekir ve önceliklerini belirlemesi gerekir" dedi.."Çözüm tek taraflı gelmez, buna tüm tarafların hazır olması ve önceliklerini belirlemesi gerekir"Bugünkü görüşmeye, ENOSİS Plebisiti ile ilgili Rum Meclis kararının çıkardığı sıkıntıyı konuşmak için gidildiğini anımsatan Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin konuyu toparlayıp, Türk tarafının hassasiyeti karşısında Rum tarafının bir şeyler yapması gerektiğini söylerken, Rum Lider'in sinirlenerek "Söyleyecek bir şeyim yok" diyerek kapıyı sert bir şekilde kapatıp toplantıyı terk ettiğini söyledi. Anastasiadis'in tavırlarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Akıncı, "Kendi eliyle oluşturduğu bu durumu düzelttiğinde çekip gittiği kapıyı açmak yine kendi elindedir" dedi. "Tüm müzakere sürecine kapıları kapatmak istemem ama bir çözüm tek taraflı gelmez, buna tüm tarafların hazır olması gerekir ve önceliklerini belirlemesi gerekir" diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, önümüzdeki günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuyu değerlendireceklerini söyledi.Bugün gerçekleştirilen toplantıda, Türk tarafı olarak geniş bir şekilde detaylarıyla ENOSİS Plebisiti ile ilgili Rum Meclis kararının Türk tarafında çıkardığı sıkıntıyı anlattıklarını, ancak Rum Liderin bunu dinleyip hassasiyeti anlamak yerine önceden hazırladığı 5 sayfalık bir metni okuduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider'in bu metinde, 15 Kasım'dan 20 Temmuz kutlamalarına, hatta adaya su getirilmesine kadar kendilerinin de istemeleri halinde süreci koparabileceklerini anlattığını belirtti.Akıncı: " Anlayıp düzeltmenin Rum Liderinin elinde olduğunu ancak bunu yapmak yerine kendilerine "abartmayın" dendiğini" de sözlerine ekledi." Söyleyecek bir şeyim yok"Cumhurbaşkanı, Eide'nin her iki lideri de dinledikten sonra konuyu toparlayıp Türk halkının üzerindeki etkisinin düzeltilmesi gerektiğini söylerken, Rum liderin sinirlenerek " Söyleyecek bir şeyim yok" deyip kapıyı çarpıp çıktığını söyledi. Akıncı, olayın aksine, Rum basının hemen konuyu, " Akıncı toplantıyı terk etti" diye lanse etmeye başladığını; bu yüzden de kendisinin tüm olayı açıklığıyla anlatma ihtiyacı duyduğunu söyledi. " Toplantıların bir adabı var. Rum liderliği kendi eliyle oluşturduğu bu durumu düzelttiğinde, çekip gittiği kapıyı açmak yine kendi elindedir" diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, anlayıp düzeltmenin Rum Liderinin elinde olduğunu ancak bunu yapmak yerine kendilerine "abartmayın" dendiğini de sözlerine ekledi. " Gösterdiğimiz tepki abartılı değil az bile. Bütün bu trajedilerin sorumlusu olan Enosis idealini kutsanacak bir olaymış gibi, bu kritik safhada almanın hiçbir olumlu gerekçesi olamaz" diyen Akıncı, herkesin tavrına dikkat etmesi, her toplantının devamı için saygı çerçevesinin dışına çıkılmamasının esas olduğunu vurguladı.Akıncı:" Rahatsızlığımızın büyüklüğü konuyu DİSİ'yi ilgilendirmesi ve Rum Lider'in de DİSİ ile olan ilişkisidir ki, bu konunun hiçbir zaman gündeme gelmemesi gerekirdi. Adım adım gelişmeleri değerlendireceğiz, yapmamız gereken bu idi bugün için başka bir konu görüşemezdik. Beklediğimiz sonuç bu değildi biz sayın liderden daha anlayışlı olmasını beklerdik. Türk toplumunun hassasiyetlerine daha dikkatli olmasını beklerdik. Olaya daha dikkatli bakıp daha serin kanlı bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz" dedi.