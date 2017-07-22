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Kıbrıs 1,5 milyon turist bekliyor
22.07.2017 12:24:23

Kıbrıs 1,5 milyon turist bekliyor

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu, '2017 hedefimiz geçen yıla göre yüzde 50 artış ve 1,5 milyon turist' dedi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizmde 2017 hedeflerinin 1,5 milyon turist olduğunu bildirdi.

KKTC'nin tanıtım faaliyetleri için Antalya'da bulunan Ataoğlu, Türkiye'de KKTC'nin turizm potansiyelini anlatmak amacıyla geçen yıl "KKTC Tanıtım Günleri" etkinliği başlattıklarını anımsattı.

İlk etkinliği Ordu'da 12 Ağustos 2016'da gerçekleştirdiklerini belirten Ataoğlu, "3 Ağustos 2016 tarihinde Ordu-Giresun Havalimanı'ndan KKTC'ye direkt uçuşlar başladı. Bu nedenle ilk tanıtım etkinliğini Ordu'da yapmak istedik. O günden bugüne Ordu'dan seferler gayet düzgün ve düzenli şekilde devam ediyor" dedi.

Bugüne kadar 8 ilde düzenledikleri etkinliklere devam edeceklerini dile getiren Ataoğlu, tanıtım faaliyetlerinin sadece belirli bir dönemde değil, 12 ay süreceğini vurguladı.

Tanıtım programları sayesinde ilk kez geçen kış KKTC'deki otellerde ortalama yüzde 80 doluluk yaşandığına dikkati çeken Ataoğlu, şöyle konuştu:

"Yüzde 80 doluluk yaşandıktan sonra turizmin sadece yaz döneminde değil, 12 ay boyunca yapılabilecek bir etkinlik olduğunu gördük. Geçen kış döneminde otellerde ortalama doluluk yüzde 80'lerde gerçekleşti, 4 ve 5 yıldızlı otellerde ise yüzde 100'lere yaklaştı. Bu nedenle tanıtımlara da 12 ay boyunca devam etmeye karar verdik. Anadolu'nun değişik illerinde yapacağımız tanıtım etkinliklerimiz devam edecek."

Bakan Ataoğlu, üniversiteler, inşaat sektörü, emlakçılar, ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ve sanatçılarla gerçekleştirilen etkinliklerde sadece turizmin değil, üniversiteler, inşaat ve diğer sektörlerin de tanıtıldığını anlattı.

Tanıtım çalışmalarının sadece Türkiye'de yapılmadığı, İngiltere, Azerbaycan ve İran'da da çeşitli faaliyetlerde bulunulduğuna işaret eden Ataoğlu, Almanya'da da bir etkinlik gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Alternatif turizm çalışmaları

KKTC'de inşa edilen tam donanımlı üniversite hastanelerinin hizmete açılmasından sonra sağlık turizminde "Biz de varız" dediklerini aktaran Ataoğlu, yavru vatanın geçen yıl Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nin 54'üncü üyesi olduğunu anımsattı.

Turizmi sadece deniz, kum ve güneş olarak görmediklerini ifade eden Ataoğlu, "Kıbrıs'ta spor turizminde de ciddi etkinlikler yapılıyor. Dünya çapında bir bisiklet etkinliğini Kıbrıs'ta yaptık. Dalış, dağcılık, yürüyüş etkinlikleri yapıyoruz. Yürüyüş etkinliklerine yabancıların ciddi şekilde rağbet gösterdiklerini görüyoruz. Bu nedenle yürüyüş yollarını geliştirmeye başladık" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'nin şu anda yaklaşık 23 bin yatak kapasitesi bulunduğunu bildiren Ataoğlu, şöyle devam etti:

"Turizm bölgesi ilan edilmiş alanlarda geçmiş yıllarda yerlerini almış fakat hala yatırıma başlamamış olan yatırımcılar var. Yatırım yapmakta gecikenlere biz bakanlık olarak ihbar gönderdik. Bu yatırımların yapılmasında harekete geçilmesini istedik. Belirtilen sürede yatırıma başlamazlarsa onlardan bu yerleri başka yatırımcılara vermek üzere alacağız. Planlanan yatırımlar gerçekleşirse 23 bin yatağa ilave yaklaşık 15 bin yatak gelecek. Bu da yaklaşık 2-3 yıl sonra 15 bin ilave yatak demek."

"Kendi adalarında yatırım yapıyorlar"

Türkiye'den gelen yatırımcıların dünyaca ünlü 5 yıldızlı otel yatırımı yaptıklarını belirten Ataoğlu, "Dünyaya meydan okurcasına yapılan o yatırımların büyük çoğunluğu Türkiye'den gelip yatırımın yapan kardeşlerimize ait. Biz zaten bunlara güvenerek yola çıkıyoruz. Türkiye'den gelen yatırımcılardan çok memnunuz. Kendi adalarına geliyorlar, kendi adalarında yatırım yapıyorlar. Biz de yapılan yatırımları pazarlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ataoğlu, KKTC'ye 6 ayda gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artış gösterdiğine dikkati çekerek, "2017 hedefimiz geçen yıla göre yüzde 50 artış ve 1,5 milyon turist" diye konuştu.

Kültürlerinin tanıtılmasıyla ilgili 5 yıldızlı otellerde Kıbrıs geceleri düzenlenmeye başlandığını anlatan Ataoğlu, bu gecelerin artık neredeyse zorunluluk haline getirildiğini sözlerine ekledi.


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