28.07.2017 17:51:00

Ketçap kovalarında yarım ton esrar sevkiyatı

İstanbul'da polisin arka arkaya düzenlediği operasyonlarda Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eden bir tırda ketçap kovalarına yerleştirilmiş 500 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2'si tır sürücüsü toplam 5 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine mali destek sağlayan uyuşturucu çetelerine yönelik operasyonlarını sıklaştırdı. Önceki gün Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir tavuk çiftliğinde



yeraltı tünellerine saklanmış 1 ton 400 kilo eroin ve uyuşturucu ele geçiren İstanbul polisi, mart ayından bu yana bir uyuşturucu şebekesini daha takibe aldı. Polis, çalışmalar sonucu Diyarbakır'dan İstanbul'a yüklü miktarda esrar maddesi sevk edileceğini tespit etti. Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu sanılan uyuşturucu çetelerine yönelik yapılan çalışmalarda önceki gün Diyarbakır'dan İstanbul'a hareket eten mobilya yüklü bir tırı Ankara'dan itibaren takibe alan narkotik polisi, aracı Kocaeli il sınırında durdurdu. Mobilya yüklü tırda "Panzer" adlı narkotik dedektifi köpekle yapılan aramalarda, ketçap kovalarına yerleştirilmiş 500 kilo esrar bulundu. Operasyonda yarım ton uyuşturucuya el koyan polis, tırdaki 2 kişiyi gözaltına aldı. Devam eden operasyon kapsamında sürücülerin kamyonu Kağıthane'deki bir depoya boşaltacağını tespit eden güvenlik güçleri, söz konusu adrese düzenlenen baskında olayla bağlantısı olduğu sanılan 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, ele geçirilen yarım ton uyuşturucuya ise imha edilmek üzere el konuldu.