30.01.2017 14:19:43

Kestel'de parke çalışmalarında sona gelindi

Alanya Belediyesi, Kestel Mahallesi'nde yol ve parke çalışmalarında sona geldi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Alanya Belediyesi, Kestel Mahallesi'nde yol ve parke çalışmalarında sona geldi.Kış ayları olmasına rağmen çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi ekipleri, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde yol ve parke çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, parke çalışmalarının büyük bölümünü bitirirken yolun iki bölümündeki çalışmalarında kısa süre sonra tamamlanacağı bildirildi.Doğu Alanya'da en önemli ulaşım ağı sorunu çözülüyorKestel, Mahmutlar, Kargıcak ve kuzey mahallelerine ulaşımı sağlayan en önemli arterlerinden olan Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde, başlatılan parke ve kaldırım çalışmasında sona gelindi. Bölünmüş yol olarak programa alınan caddede, orta refüj ve parke çalışmaları aralıksız sürüyor.Eski Gazipaşa Caddesi'nde asfalt hazırlığıAlanya Belediyesi, iyi havaları değerlendirerek yağmurdan bozulan yollarda düzenleme çalışmalarını da sürdürüyor. Asfalt çalışmalarını da aksatmayan Belediye ekipleri, Oba Mahallesi eski Gazipaşa Caddesi'nde asfalt hazırlığı yapıyor.