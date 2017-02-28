28.02.2017 14:38:11

KESOB Başkanı Sevengül'ün acı günü

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı ve Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül'ün annesi Güllü Sevengül (84) hayatını kaybetti.

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Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı ve Fırıncılar Odası Başkanı Ömer Sevengül'ün annesi Güllü Sevengül (84) hayatını kaybetti.KESOB Başkanı Ömer Sevengül'ün annesi Güllü Sevengül için Hacı Cümbüş Camiinde öğle namazına müteakip cenaze namazının ardından Asi Mezarlıkta toprağa verildi. Cenazeye Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, daire amir ve müdürleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyeleri, esnaf federasyon başkanları çevre il ve ilçelerin oda başkanları katıldı.