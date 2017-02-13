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KESOB Başkanı Övüç'ten KOSGEB Desteği Açıklaması
13.02.2017 10:56:16

KESOB Başkanı Övüç'ten KOSGEB Desteği Açıklaması

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Ahmet Övüç, yaptığı açıklamasında, ' KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine başvuru yapamayan mikro işletmelerin de yeni başvuru yapmalarına imkan sağlanacaktır' duyurusunda bulundu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Başkanı Ahmet Övüç, yaptığı açıklamasında, " KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine başvuru yapamayan mikro işletmelerin de yeni başvuru yapmalarına imkan sağlanacaktır" duyurusunda bulundu.

"Bilindiği üzere, KOSGEB tarafından 50 bin TL üst limitli Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine talep çok yoğun olmuş ve krediye başvuran 244.980 işletmeden sadece 15.000'i bu krediden yararlanabilmişti" ifadesinde bulunan KESOB Başkanı Ahmet Övüç, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"Krediye başvuru süresinin kısalığı ve başvuru yapan esnaf sanatkarlarımızın krediden yararlanamaması nedeniyle yaşanan sıkıntılar, teşkilatımız tarafından kredinin yenilenmesi ve başvuran tüm esnaf sanatkarlarımızın krediden yararlanabilmesi için ilgili makamlara iletilmiş ve kredi faiz desteklerinin 2017 yılında da devam edeceği ve şartları taşıyan işletmelerin bu destekten yararlanabileceği ilgili makamlarca açıklanmıştı.

2016 yılı aralık ayında verilen KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine başvuruda bulunmuş işletmelerden söz konusu krediyi kullanarak KOSGEB tarafından destek ödemesi gerçekleştirilen işletmeler hariç olmak üzere, başvurusu bulunan ve gerekli şartları taşıyan tüm işletmelerin tekrar başvuru yapmasına gerek olmayıp önceki başvuruları geçerli sayılacaktır. Başvuru yapamayan mikro işletmelerin de yeni başvuru yapmalarına imkan sağlanacaktır.

Yeni başvuruda bulunacak olan işletmeler 10-20 Şubat 2017 tarih aralığında sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr internet adresinden başvuruda bulunabilecek olup başvuru öncesinde KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olma şartı aranmayacaktır. KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olmayan işletmelerin kredi faiz desteğine hak kazanmaları durumunda, kredi kullanımından önce KOSGEB Veri Tabanına kayıt olmaları ve onaylı KOBİ Bilgi Beyannamelerini oluşturmaları gerekecektir.

KOSGEB veri tabanına kayıtlı, 2015 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan mikro işletmeler (yıllık net satış hasılatı 1 milyon liranın altında olan ve 10 kişiden az çalışanı olan işletmeler) destekten öncelikle yararlanacaklardır. İşletmeler, çalışan sayısı ve net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sıralanacaktır.

14.12.2015 tarih ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan 30.000 TL faizsiz krediden yararlanan esnaf sanatkarlar, 2017 yılı KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinden yararlanamayacaklardır.

2016 yılında KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine başvurup krediden yararlanamamış olan ve yeni başvuruda bulunacak olan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum."
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