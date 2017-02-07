07.02.2017 20:47:26

Keşmir: Azınlık haline getirilme sorunu

'Müslüman azınlıklar sorunu kadar azınlık haline getirilmiş Müslümanlar sorunu gözden kaçırılıyor.'

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Yeni Şafak Yazarı Akif Emre, Müslüman dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan biri olan "azınlıkta kalma" , "azınlık gibi lanse edilme" konularını bugünkü köşesine taşıdı.



Bunların arasında en ciddi ayrıntılardan birinin "azınlık haline getirilmiş Müslümanlar sorunu" olduğunu not düştü.



MEDYATİK ALGI



Oluşturulan "medyatik algının" Müslümanların dünyanın her yerinde sorun çıkardıkları, şiddete başvurdukları yönünde olduğunu yazan Emre, "en masum görünen uygulama demografik kayıtlarla oynayarak Müslümanları tümden etkisiz hale getirmeyi denemeleri" dedi.



Emre şöyle devam etti:



KEŞMİR



"Bu durumun tüm boyutlarıyla uygulandığı en önemli coğrafyalardan biri Keşmir'dir. Üstelik uluslararası hukuk ve BM kararlarına rağmen uygulanan bir işgal ve azınlık muamelesi gören Keşmirliler..."



"FİLİSTİN'E BENZER"



"Bu yönüyle gerek tarihsel gerekse hukuki açıdan Filistin meselesine benzerlik gösterir.



"BU KONUŞULACAK ŞEY MİDİR?" DİYENLERE IRAK'I İŞARET EDELİM



"Ortadoğu gibi Müslüman ülkelerdeki durumun vahameti ortada iken azınlıkları gündeme getirmenin anlamsız kalacağı itirazı yapanlar olacak elbette. Ama unutmayalım ki azınlık tanımını yapamayanlar azınlıklaştırılmış Müslümanlara sahip çıkamazlar. Azınlıklaştırılmış Müslüman halklara sahip çıkamayanlar da kendi içlerinde atomize hale gelerek azınlıklar durumuna düşebilirler. Tıpkı Irak'taki demografik tanımlama gibi: Sünni, Şii, Kürt..."



"TECAVÜZ" ALTINDAKİ KEŞMİR'E BAKMAK...



" 'Gün'lü anma etkinliklerine indirgenen sorunlarımızdan biri olarak Keşmir de artık unutulup seremonik ilgiye indirgendi. Hint kıtasının tarihsel olarak Müslüman coğrafya Keşmir'e bir de bu gözle bakmak gerekir. İşgal altındaki Keşmir gerek tarihsel gerekse uluslararası hukuk açısından açık bir tecavüz altındadır."



MUHAMMED İKBAL'DEN...



Ne yazık ki Hint-Pakistan anlaşmazlık sorununa indirgenmiş durumda.



Belki Muhammed İkbal'in Keşmir bahçelerinden esen soluğu bize bir şeyler hatırlatır.



“Sen bir ümmet idin şimdi uluslara bölündün/ kendi birliğini kendin dağıttın

Sen Frenk büyüsünden habersizsin/ Onun koynunda gizli fitneler var, gör!”

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