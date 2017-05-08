08.05.2017 15:54:53

Kesmeyi düşündüğü ağaç hayatını kurtardı

İzmir'de, sofra bezini silkelemek isterken 5. kattan düşerek bel omurgası kırılan Başak Görücü (16), 5 günlük tedavi sonrası yürüyerek taburcu edildi

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İzmir'de, sofra bezini silkelemek isterken 5. kattan düşerek bel omurgası kırılan Başak Görücü (16), 5 günlük tedavi sonrası yürüyerek taburcu edildi. Düşerken erik ağacına takılan Görücü, "Birkaç gün önce kesmeyi düşündüğümüz ağaç benim kurtarıcım oldu" dedi.İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Başak Görücü sofra bezini silkelemek için 5. katta bulunan evinin penceresine çıktı. Üzerine bastığı koltuğun kayması ile bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düşerken altta bulunan erik ağacının dallarına çarpmasıyla zemine sert şekilde çakılmaktan kurtuldu. 112 ambulansı ile Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen Başak'ta, yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda sırt omurlarında çatlak, bel omurlarında parçalanma kırığı ve omurganın kayması saptandı. Acilen Beyin Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Berkant Atay tarafından gece 01.00'de ameliyata alınan Başak, 4 saat süren ameliyatın sonrasında servise alındı. Başak Görücü, sedyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı."ERİK AĞACI HIZIMI YAVAŞLATTI"Tedavi altındayken yürüyememe korkusu yaşadığını belirten Başak Görücü, yaşadığı kazayı şu sözlerle anlattı:"Sofra bezini silkelemek için balkona çıkmaya üşendim. Bu yüzden koltuğun üstüne çıktım. Biraz aşağıya eğildim ve koltuk kayınca aşağıya düştüm. Evimiz 5 katlı ve 5. kattan düştüm. Bahçedeki erik ağacına takıldım ve o ağaç hızımı yavaşlattı. Allah'ın takdiri; betona değil, toprağa düştüm. Aşağıda uyanmışım ve bir metre yürüdükten sonra tekrar bayılmışım. Ailem hemen ambulansı aramış. Hastanede hemen ameliyat edildim. 5 günde hastaneden yürüyerek çıktım.""ARTIK SOFRA BEZİ SİLKELEMEK İÇİN BALKONA ÇIKACAĞIM"Sağlık durumunun çok iyi olduğu söyleyen Görücü, "Şu anda çok iyiyim. Ağrım, sızım yok. Sırtımda iz de kalmayacak. Dua ediyorum ki, çok başarılı bir doktora denk geldim. Çok hareketli biriyim ve beden eğitimi okumak istiyorum. Yürüyemeyeceğim için çok korktum. İnsan ister istemez korkuyor ama şu anda çok iyiyim. Hastanedeyken 'çıkar çıkmaz gezeceğim' demiştim. Şimdi hep geziyorum, eve girmiyorum. Bundan sonra sofra bezi silkelemem gerekirse balkona çıkarım. Şu anda cama çok yaklaşamıyorum. Düşerim, başım döner diye korkuyorum. Kayıp düşmeme neden olan koltuğu da hemen attık" dedi."ÇOK ŞANSLI"Gece saat bir civarında hastayı acilen ameliyata aldıklarını belirten Op.Dr. Berkant Atay ise "Başak 5. kattan düştü ama vücudunda ciddi bel kırığı dışında fazla hasar oluşmamıştı. Sırt omurlarında çatlak, bel omurlarında ise parçalanma ve kırık mevcuttu. 4 saat süren operasyonumuzda bozulan omurgayı titanyum plaklar ile stabilize edip düzelttik. Gece 01.00'de ameliyata aldık ve sabah 09.00'da yürümeye başladı. Ağaca takılınca düşme hızı yavaşlamış. Başak çok şanslıymış. Ölümle sonuçlanabilecek bir yükseklikten düşmüş. Böyle ucuz atlatanı az görüyoruz" diye konuştu.(Ceren Atmaca - Halil Karahan / İHA)