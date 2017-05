06.05.2017 20:03:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye ve Irak topraklarında yaşanan vahşet, yüreğimizi parçalıyor, yakıyor. Bazen şunu söylüyorum, ah Suriye keşke seni tanımasaydım" dedi.Erdoğan Mekke ve Medine' de yardıma ihtiyacı olan kişiler için bir fon kurulabileceğini de ifade etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen, Mukaddes Emanetler Işığında Konferası'nın açılışına katıldı. Serginin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ak Parti İl Başkanı Selim Temurci ve çok sayıda sanatçılar ve davetliler katıldı.Konuşmasının başında program ile ilgili iyi dileklerini aktaran Erdoğan, kutsal emanetlerin ecdad döneminde son derece dikkatli bir şekilde korunduğuna dikkat çekerek, "Bugün çevremize baktığımızda İslam tarihi bakımından nice eserin nice eşyanın ya tamamen kaybolup gittiğini ya da tamamen kaybolduğunu görüyoruz. Halbuki medeniyetler manevi olduğu kadar maddi mirasları ile de yaşarlar yaşatılırlar. Bu maddi mirasın orijinalleri hassasiyetle muhafaza edilirken onlardan ilham alınarak üretilen yeni nesillerin günlük hayatlarının bir parçası haline getirilmesi çok ama çok önemlidir. Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) kendisi hayattayken başlayan onu hayatına hürmet gayretlerinin daha sonra hoyrat bir şekilde ortadan kaldırılmaya çalışılmasından üzüntü duyuyoruz. Bizim ecdadımız Medine'deki son asker oradan çekilinceye kadar Peygamber Efendimiz (S.A.V) 'in aziz hatıralarına hürmette kusur etmemiştir. İstanbul'dan Mekke ve Medine'ye gönderilen Surre alayları bu hürmetin en önemli sembollerinden birisidir" dedi."MEKKE VE MEDİNE'DE BULUNAN GARİPLERE YARDIM ULAŞTIRACAK BİR FON KURABİLİRİZ"İçerisinde bulunduğumuz 3 aylar süresince Mekke ve Medine'de bulunan yardım ihtiyacı olanlara bir fon mekanizması kurulabileceğine ifade eden Erdoğan, "Milletimizin tamamının katkılarıyla oluşturulacak bir fon aracılığıyla mübarek üç aylar boyunca Mekke ve Medine'de bulunan dünyanın her köşesinden gelmiş gariplere yardım ulaştıracak bir mekanizmayı da kurabiliriz. Bunun da gayreti içinde olmamız gerekir diye düşünüyorum" dedi."SURİYE, IRAK'TAKİ VAHŞET YÜREĞİMİZİ PARÇALIYOR"Konuşmasının devamında Erdoğan son yıllarda Suriye'deki iç savaşta asırlık eserlerinde yakılıp yıkılmasına atıfta bulunarak, " Asırlar boyunca İslam'ın ve Müslümanların en nadide eserlerine ev sahipliği yapmış Suriye ve Irak topraklarında yaşanan vahşet, yüreğimizi parçalıyor, yakıyor. Bazen şunu söylüyorum, ah Suriye keşke seni tanımasaydım. Tanıdıktan sonra tabii bu çok daha ağırımıza gidiyor bütün o eserlerin yer ile yeksan olması bizi gerçekten yakıyor, yıkıyor" diye konuştu."TÜRKİYE'NİN İSTİKLALİ VE İSTİKBALİ, İSLAM COĞRAFYASININ İSTİKLAL VE İSTİKBALİNE ÖNDERLİK EDECEKTİR"Türkiye üzerindeki oyunlarla birlik ve bütünlüğün bozulmasına izin verilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Hem kendi sınırlarımız boyunca hem de uluslararası alanda elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Esasen bölgede oynanan oyunun bizim birliğimizi beraberliğimizi geleceğimizi hedef aldığımızı çok iyi biliyoruz. Ama ne yazık ki hala birliğimize beraberliğimize, gayret sarf etmeyip, 'acaba nasıl bölünebiliriz' bunun gayreti içerisinde olunması bizi ayrıca yaralıyor. Her zamankinden çok daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımızın olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bizim bu birliğimiz tartışılmaz. Bugüne kadar bu senaryonun neticeye ulaşmasına izin vermedik. İnşallah bundan sonra da bölünmemize zemin hazırlama içerisine girenlere bu fırsatı milletimiz ile izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin istiklali ve istikbali için yürüttüğü mücadelenin başarısı tıpkı bin yıldır olduğu gibi tüm İslam coğrafyasının istikbali ve istiklaline önderlik edecektir" şeklinde konuştu."HER KRİZ YENİ BİR FIRSATTIR"Yaşanan her krizin yeni bir fırsat olduğunu söyleyen Erdoğan, " Bize kurulan tuzakları tersine çevirip yeni bir yükselişin basamakları haline getirebiliriz. Bu şansımız ve insan gücümüz var. Bunun için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize çok sıkı bir şekilde sahip çıkmamız şart. Yeni dönemde siyaset, ekonomi ve güvenlik boyutundaki başarılarımızı, medeniyetimizin ihyası için olmazsa olmazı olarak gördüğümüz eğitim ile kültür ile sanatla tahkim etmeliyiz"dedi.Erdoğan, konuşmasının devamında Arif Nihat Asya'nın Naat şiiri'nde geçen, ve 'Neler duydu şu dünyada, Mevlid'ine hayran kulaklarımız' mısraları ile başlayan dizesini okuyarak, " Tüm unsurları ile medeniyetimize sahip çıkacağız. Önümüzdeki dönemde medeniyetimizin ihyası için yürütülen çalışmaları en az güvenlikteki en az diplomatik alandaki başarılar kadar önemli görüyoruz" dedi.Program sonunda Erdoğan beraberindeki heyet ile birlikte kutsal emanetler sergisini gezdi.