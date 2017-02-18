18.02.2017 15:22:18

KESK'ten KHK protestosu

KESK üyesi bir grup, son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden yapılan ihraçları protesto etmek için oturma eylemi yaptı.

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KESK üyesi bir grup, son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden yapılan ihraçları protesto etmek için oturma eylemi yaptı.KESK Ankara Şubeler Platformu üyesi bir grup eylemci, KHK ile üniversitelerden yapılan ihraçları protesto etmek için Sakarya Caddesinde toplandı. Civarda sıkı güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, caddeye giriş yapan vatandaşların üzerini tek tek aradı. "Açığa alma ve ihraçlara direneceğiz. Biz kazanacağız" pankartı açan grup, basın açıklaması yaparak ihraçlara tepki gösterdi. Basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yapan grup, olaysız dağıldı.