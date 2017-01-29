29.01.2017 14:28:46

Keşif Ekibi Gazipaşa'yı keyfetti

Antalya'nın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak maksadıyla kurulan Antalya Keşif Ekibi Derneği, yaklaşık 40 üyesi ile birlikte Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gezi programı düzenledi. Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Atay Uslu'nun yanı sıra AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de katıldı.

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Antalya'nın tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmak maksadıyla kurulan Antalya Keşif Ekibi Derneği, yaklaşık 40 üyesi ile birlikte Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gezi programı düzenledi. Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın ve Atay Uslu'nun yanı sıra AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer de katıldı.Gezi programı Denizyolu Caddesi ve Selinus Sahilinin gezilmesiyle başladı. Başkan Çelik döneminde 15 milyon TL harcanarak yeni bir çehreye kavuşan ve ilçenin cazibe merkezi haline gelen Denizyolu ve Selinus Sahili hakkında bilgi alan keşif ekibi, Çelik'e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Gezi programı Koru sahilindeki doğal havuzlarda devam etti. Eşsiz bir güzelliğe sahip olan doğal havuzlarda keşif ekibi bol bol fotoğraf çektirdi. Doğal havuzlardan sonra Yalan Dünya Mağarası'nda devam etti. 5 bin yıllık ve oluşumu halen devam eden, 450 metre uzunluğu olan mağarayı katılımcılar hayranlıkla gezdi. Gezi ekibi son olarak Güney mahallesi Nohut Yeri mevkinde bulunan Antiocheia Ad Cragum antik kentinde incelemelerde bulundu.Ekip daha sonra Gazipaşa Öğretmenevinde yemek yedikten sonra ilçeden ayrıldı.