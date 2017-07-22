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Kerkük'te Haşd-i Şabi istemiyoruz
22.07.2017 17:02:58

Kerkük'te Haşd-i Şabi istemiyoruz

Irak'ın Kerkük kentine bağlı ve terör örgütü IŞİD'ın kontrolündeki Havice ilçesine yönelik muhtemel operasyon kapsamında Şii milis gücü Haşdi Şabi takviyesi, Peşmerge'nin tepkisine neden oldu.

Peşmerge gücü Kerkük Batı Bölge Sorumlusu Kemül Kerkuki, yaptığı açıklamada, ''Hiçbir zaman ihtiyaç duyulmayan Haşdi Şabi gücünün Kerkük'ün sınırında bulunmasını istemiyoruz." dedi.

Havice operasyonu için Haşdi Şabi'nin desteğine ihtiyaç duyulmadığını ifade eden Kerkuki, şunları söyledi:

''Geldikleri bölgeleri terk etmeleri gerekiyor. Hem Havice operasyonu hem de diğer bölgelerdeki DEAŞ tehditlerini bertaraf etmek için Peşmerge her zaman hazır konumda."

Öte yandan Haşdi Şabi Beşir Gücü Komutanı İsam Beşirli de Kerkük'ün güneyindeki Tazehurmatu ve Beşir bölgesinde Haşdi Şabi'nin 2.Tugay ile 3. Alayı bulundurduğunu belirterek, DEAŞ terör örgütünün sivillerin yaşadıkları bazı bölgelerin sınırında konuşlandığını dile getirdi.

Beşir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Havice operasyonu, terör tehditlerini bölgemizden uzaklaştıracağımız için bizim açımızdan çok önemli. Ayrıca DEAŞ terör örgütünün elinde bulunan kurtarmamız gereken topraklarımız var.''


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