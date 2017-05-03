03.05.2017 20:49:02

Kerkük'te 3 Mayıs Türkçülük Günü kutlandı

Türkmen Milliyetçiler Hareketi Sözcüsü Beyatlı:- 'Her yıl kutladığımız ve önem verdiğimiz Türkçülük Günü'nde bu yıl Türkmen kenti olan Kerkük kent merkezinde dev bir Türkmen bayrağı asmanın coşkusunu yaşadık. Son günlerde Kerkük'te meydana gelen bayrak krizinden dolayı da bu güne Türkmen Bayrak Günü adını verdik'- 'Birileri (Kürt siyasi partileri) kentteki kurum ve kuruluş binalarına IKBY bay

KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bölgede siyasi faaliyet gösteren Türkmen Milliyetçiler Hareketi mensupları, kentin merkezindeki Ticaret Odası caddesinde dev bir Türkmen bayrağını göndere çekti.

Kent merkezindeki Ticaret Odası Caddesi'nde üzerinde akşam saatlerinde bir araya gelen gençler, önce saygı duruşunda bulundu, ardından Türkmen marşını okudu. Gençler daha sonra hazırladıkları 5 metrelik dev Türkmen bayrağını marşlar eşliğinde göndere çekti.

Türkmen Milliyetçiler Hareketi Sözcüsü Abbas Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Her yıl kutladığımız ve önem verdiğimiz 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde bu yıl Türkmen kenti olan Kerkük kent merkezinde dev bir Türkmen bayrağı asmanın coşkusunu yaşadık. Son günlerde Kerkük'te meydana gelen bayrak krizinden dolayı da bu güne Türkmen Bayrak Günü adını verdik.' dedi.

- 'Bayraklarımızı cadde ve sokaklara dikeceğiz'

Kentin her yerini, cadde ve sokaklarını Türkmen bayrakları ile donatacaklarını belirten Beyatlı, 'Birileri (Kürt siyasi partileri) kentteki kurum ve kuruluş binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağı asıyorsa biz de Türkmen bayraklarını kentin cadde ve sokaklarına asacağız. Tarih boyuca bir Türkmen kenti olan Kerkük'ün gerçek kimliğini hükumet binalarının üzerine bayraklar asarak yok edemezler." diye konuştu.

