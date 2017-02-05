06.02.2017 06:52:15

Kerimcan Durmaz Uludağ'da durmadı

Türkiye'nin en büyük kış gençlik festivali Winterfest ve Bilyoner kapsamında Uludağ'da sahne alan Kerimcan Durmaz dans etmekten yerinde duramadı.

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Türkiye'nin en büyük kış gençlik festivali Winterfest ve Bilyoner kapsamında Uludağ'da sahne alan Kerimcan Durmaz dans etmekten yerinde duramadı.Pop müziğini remix haline çeviren yetenekli fenomen Dj Kerimcan Durmaz 2. Kez çıktığı aynı sahnede dans şovları ile hayranlarını bir kez daha mest etti.Kerimcan Durmaz 2 saat sahnede kalırken gençleri yerinde oturtmadı. Aynı etkinlikte sahne alan Ece seçkin Kerimcan Durmaz'ın konserine katıldığı için Kerimcan Durmaz Seçkin'e teşekkür amaçlı 'Adeyyo' şarkısını remix haline getirdi.