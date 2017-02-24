24.02.2017 12:07:06

Kepezliler tenis öğreniyor

Kepez Belediyespor, ücretsiz tenis kurslarına start verdi.

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Kepez Belediyespor, ücretsiz tenis kurslarına start verdi.Moder ve lüks spor tesisleriyle Kepez'de 12 ay aralıksız spor yapma imkanı veren Kepez Belediyespor, ücretsiz tenis kurslarına start verdi. Modern tenis kortlarında 7'den 70'e ücretsiz tenis yapma imkanı veren kurslar başladı.Haftanın iki günü Çarşamba ve Cuma sabah 10.00-11.00 ve akşam 18.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren Kepez Belediyespor ücretsiz tenis kursları her yaş gurundan katılımcılarla büyük ilgi görüyor. Kurs sonunda katılımcıların kendi aralarında düzenlenecek turnuva da ödüllerle taçlandırılacak.