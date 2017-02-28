28.02.2017 11:45:00

Kepez ve Tuşba kardeş oldu

Antalya'nın Kepez ilçesi ile Van'ın Tuşba ilçesi kardeş şehir oldu.

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Antalya'nın Kepez ilçesi ile Van'ın Tuşba ilçesi kardeş şehir oldu.Kepez Belediyesi ile Van'ın merkez ilçelerinden Tuşba Belediyesi arasında 'kardeş şehir' ön protokolü imzalandı. Ön protokolün imzalanması dolayısıyla Kepez Belediye Meclis Salonu'nda tören düzenlendi. Törende Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, muhabbet ve güneş şehri olan Tuşba'da bugüne kadar yapılamayan belediyecilik hizmetlerini yapmaya çalıştıklarını söyledi."Kepez'in desteği ile Tuşba'ya güzel projeler kazandıracağız"Belediyecilik çalışmalarını yaparken işin duayeni, üstadı olan tecrübeli belediye başkanlarını rehber edindiklerine değinen Başkan Özgökçe, "Antalya'nın güzel ilçesi Kepez'de 2 dönem belediye başkanlığını kazanan Hakan Tütüncü'nün tecrübelerinden istifade ederek, Tuşba'ya güzel projeler kazandırmak istiyoruz. Kardeş şehir protokolü ile güzel projeleri hayata geçirilmesine zemin hazırlayacak olan önemli bir çalışmayı Antalya Kepez'de başlattık" diye konuştu.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de meclis salonunda farklı programlar düzenlediklerini belirterek, "Bu salonun en güzel günleri Van'ın Tuşba ilçesindeki kardeşlerimiz gibi Anadolu'nun farklı coğrafyalarından gelen dostlarımızın katılımıyla kardeşlik protokolü imzaladığımız günler olmuştur" dedi."Özgökçe iyi işler yapıyor"Tütüncü, eser üretmenin, belediyeciliğin ve insanların taleplerinin karşılanmasının zor bir iş olduğuna vurgu yaparak, "Belediye başkanının bir alt yapısı, birikimi olmalı. Bununla beraber belediye başkanlığı bir takım yeteneklerinin geliştirebilmesini, yaşanmışlığı ve tecrübeyi ister. Zor bir ortamda iş üretebilmek de önemli bir iş. Tuşba Belediye Başkanımız Fevzi Özgökçe bu noktada emin adımlarla ilerliyor. Tecrübe kazanıyor, iyi şeyler hayal ediyor, iyi şeyler ortaya koymaya çalışıyor bunu yakından görüyorum ve bundan dolayı mutlu oluyorum.""Van, Anadolu'nun Kapısı"Van'ın, Doğu'nun başkenti olduğuna işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, "Kadim bir coğrafyanın tırnak içerisinde söylüyorum, mübarek bir şehri olan Van, Anadolu'nun kapısı. Van, bizim için Türkiye'nin tapusu. Van denizi (Van Gölü) muhteşem, İnci Kefali harika, Van'da güneşin doğuşu, batışı bir başka güzel. Gölün iki kenarında iki özel dünya var içersinde Van Canavarı var ama onu göremedik."Meclis Üyeleri Murat Menzilcioğlu'nun, Van Tuşbalı olduğunu anımsatan Tütüncü, "Aslında biz de Vanlıyız" dedi."Kepez'de kardeşiniz olduğunu unutmayın"Daha önce Konya'nın Akşehir ilçesi ile kardeşlik protokolü imzaladıklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, "Uzaklarda sizi seven, sizi düşünen kardeşlerinizin olduğunu bilmek insana mutluluk veriyor. Kardeş belediyecilikte en önemli iş kardeşliğimizi geliştirmek, kültürel yapımızı, sosyal bağlarımızı güçlendirmek ve birbirimizden tecrübe paylaşımında bulunmaktır. Antalya Kepez'de bir kardeşinizin olduğunu hiç unutmayın."İnadına kardeşlik demeliyiz"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı altında birleşebilmenin önemine dikkat çeken Başkan Hakan Tütüncü, "Bu ülkenin zor günlerden geçtiği bir vakitte inadına birbirimize sarılmalıyız, inadına kardeşlik demeliyiz. İnadına et ve tırnak gibiyiz, diyebilmeliyiz. Bunu yaptığımız sürece ülkemizin gündemine kara bulutlar salmak isteyen hainlere karşı en güzel cevabı vermiş olacağız."Konuşmaların ardından iki başkan, belediyeler arasında eğitim, kültür, turizm ve spor alanında ilişki kurulmasını amaçlayan kardeş şehir ön protokolünü imzaladı.Kepez'in projelerini gezdilerTörende iki ilçenin heyetleri birbirlerine çeşitli hediyeler sundu. Tören belediye binası önünde çekilen anı fotoğrafıyla sona erdi. Başkan Hakan Tütüncü, belediyenin Park Orman'ını gezdirdiği Tuşba heyetine Macera Ormanı'nda akşam yemeği ikram etti.