20.02.2017 11:05:32

Kepez'e demokrasi meydanı

Kepez Belediyesi, ilçenin merkezine içerisinde 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve Türk Parkı'nın olacağı meydan inşa ediyor.

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Kepez Belediyesi, ilçenin merkezine içerisinde 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve Türk Parkı'nın olacağı meydan inşa ediyor.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçeye simgesi olan bir meydan kazandırıyor.Büyük ölçekli olmayacak olan meydan, Kepez'in coğrafi olarak merkezinde bulunan Yeni Mahalle'de 10 dönümlük alana inşa edilecek. Meydan, Başkan Tütüncü'nün büyük önem verdiği ve tarihi Atik Ali Paşa Camii'nden esinlenerek inşa ettirdiği Kepez Çelebi Sultan Mehmed Camii'nin yanında olacak.Tütüncü, meydan projesinde Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimini "unutturmayacağız" sözünü de tutuyor.15 Temmuz Demokrasi AnıtıMeydana, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı dikilecek. Anıtta, halkın darbecileri durdurmak için bir tankın üzerine çıkması ve Metin Doğan adlı vatandaşın da Atatürk Havalimanı'nda bir tankın önüne yatması anlatılacak.Uzman heykeltıraşların yapacağı anıtın maketi Başkan Hakan Tütüncü'ye sunuldu. Sanatsal çalışması devam eden anıtın boyutu ise daha sonra belirlenecek.Meydan da darbe girişiminde şehit olanların hatıralarının da yaşatılacağı demokrasi müzesi de kurulacak.Orhun Abideleri Kepez'deMeydan projesi içerisindeki 6 bin 500 metrekareden oluşan mevcut park da yenilenerek Türk Parkı haline getirilecek. Türk Parkı'na, olan Orhun Abideleri'nin (Göktürk Yazıtları) bir benzeri dikilecek. (Orhun Abideleri, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır.)Proje çalışması devam eden 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve Türk Parkı'nın olacağı meydanın inşasına bu yıl içerisinde başlanılacak.