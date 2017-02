19.02.2017 10:25:50

Kepez'de öğrencilere '7 Lise 7 Güzel Adamı Anlatıyor' projesi

Kepez Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği '7 Lise 7 Güzel Adamı Anlatıyor' adlı projesinin ikinci konuğu Çağlayan Anadolu Lisesi'nin sunumuyla Rasim Özdenören oldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kepez Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirdiği '7 Lise 7 Güzel Adamı Anlatıyor' adlı projesinin ikinci konuğu Çağlayan Anadolu Lisesi'nin sunumuyla Rasim Özdenören oldu.Kepez Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile düzenlenen 7 Lise 7 Güzel Adamı Anlatıyor projesinin bu ayki konuğu Rasim Özdenören'i anlatan sunumlarıyla Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Türk Edebiyatının tanınmış yazarlarından Özdenören'in konu edinildiği programa yoğun katılım sağlandı.İlk programı Rasim Özdenören'in ikiz kardeşi Alaeddin Özdenören ile başlatılan ve her ay başka bir yazarın konuk alındığı projede Çağlayan Anadolu Lisesi öğrencileri tiyatro gösterileri ve tanınmış yazarların öykülerini yeniden canlandırdı. Tiyatral unsurlar barındıran programda liseli gençler 7 güzel adamdan biri olan Özdenören'in eserlerinden kesitler sunarak büyük alkış topladı. Kepez'de eğitim veren 7 lise ile gerçekleştirilen proje kapsamında her ay farklı bir lise tarafından farklı bir yazar temalı programlar düzenlenmeye devam edecek.Edebiyatın bu özel yedi isminin yaşatıldığı proje, Kepez'de farkındalık oluşturan ve lise öğrencilerinin hem kendi yeteneklerini ortaya koymasını, hem de usta isimleri daha yakından tanımasını hedefliyor. Yedi usta ismin her ay farklı bir lise tarafından anlatılacağı projenin bitiminde katılımcı okulların birlikte hazırladığı bir törenle final yapılacak.