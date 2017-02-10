Kepez Belediyespor, Mavi Ege deplasmanında

Bayanlar Voleybol 2. Lig'de mücadele veren Kepez Belediyespor, Mavi Ege Gazi Gençlik deplasmanına konuk olacak.
Bayanlar Voleybol 2. Lig'de mücadele veren Kepez Belediyespor, Mavi Ege Gazi Gençlik deplasmanına konuk olacak.
Bayanlar Voleybol 2. Liginde gösterdiği performansla 10'da 10 yapan Kepez Belediyespor Mavi Ege Gazi Gençlik deplasmanından galibiyetle dönüp seriyi sürdürmek istiyor. 15. Haftaya lider giren Kepez'in Sultanları liderliği sürdürmenin peşinde. Mavi Ege Gazi Gençlik-Kepez Belediyespor karşılaşması 12 Şubat Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.