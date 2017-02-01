01.02.2017 10:35:32

Kepez Belediyesinden 15 Temmuz konulu resim yarışması

Kepez Belediyesi '15 Temmuz Ruhu' konulu ödüllü bir resim yarışması düzenleniyor. Yarışmada ülkenin kazandığı mücadelenin taşıdığı milli irade ruhu resmedilecek. Yarışmaya son katılım tarihi ise 23 Haziran olarak belirlendi.

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Kepez Belediyesi '15 Temmuz Ruhu' konulu ödüllü bir resim yarışması düzenleniyor. Yarışmada ülkenin kazandığı mücadelenin taşıdığı milli irade ruhu resmedilecek. Yarışmaya son katılım tarihi ise 23 Haziran olarak belirlendi.Kepez Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliği ile üç kademeli resim yarışması düzenleniyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde haince planlanan darbe girişimi karşısında ülkenin tek yürek olarak üstesinden geldiği tarihi zaferin resmedileceği yarışma, Kepez Kültür Müdürlüğü tarafınca organize ediliyor. Yediden yetmişe milyonların kenetlendiği saldırının karşısında duran güç birliğinin taşıdığı ruhu konu edinen yarışmada ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere üç kategori bulunuyor. Geniş bir yaş grubunu kapsayan yarışmada ortaokuldan lisans eğitimine kadar binlerce öğrencinin gözünden 15 Temmuz ruhu yansıtılacak. Büyük bir dayanışma örneğinin neleri başardığını gösterecek resimler için son teslim tarihi 23 Haziran 2017 olarak belirlendi.Yarışmada ortaokul düzeyinde birinciye diz üstü bilgisayar, ikinciye fotoğraf makinesi, üçüncüye tablet bilgisayar, üç adette mansiyon ödülü olarak fotoğraf makinesi, lise düzeyinde birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL, 3 adet mansiyon olarak 500 TL, üniversite düzeyinde birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ve 3 adet mansiyon olarak bin TL ödül verilecek. Yarışma ile ilgili tüm detaylara Kepez Belediyesi Kültür Müdürlüğünün internet sayfası ve iletişim adreslerinden ulaşılabilecek.