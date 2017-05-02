03.05.2017 11:06:47

Kepez Belediyesi'nden örnek mali disiplin

Kepez Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısında Başkan Hakan Tütüncü, geçen yılı artı 40 milyon lira ile devrettikleri bütçe konusundaki mali başarıyı anlattı.

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Kepez Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısında Başkan Hakan Tütüncü, geçen yılı artı 40 milyon lira ile devrettikleri bütçe konusundaki mali başarıyı anlattı.Kepez Belediyesi Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısında 28 maddeyi görüştü, ilgili komisyonlara havale edilen konuları görüşmek üzere 4 Mayıs'ta ek toplantı yapmayı kararlaştırdı. Toplantıda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı, Adanaspor karşılaşması dönüşünde Manavgat'ta trafik kazası geçiren Antalyaspor taraftarlarına şifa dileklerinde bulundu.Bütçe sürekli artış gösterdiKepez Belediyesi bütçesiyle ilgili maddelerin görüşülmesi öncesinde bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, göreve geldikleri 2009 yılı ile 2017 yılı arasında kıyaslama yaptı. Kepez Belediyesi yönetimine 2009 yılının dördüncü ayında geldiklerini hatırlatan Tütüncü, bu yılın 130 milyon liralık gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 52 olduğunu söyledi.Yıldızlı pekiyi aldıkSonraki yıllarda hem bütçenin hem de gerçekleşme oranının sürekli artış gösterdiğini vurgulayan Tütüncü, 2016 yılının 235 milyon 250 bin liralık gider bütçesinin gerçekleşme oranının yüzde 95 olduğunu söyledi. Kamuda yüzde 70'in üzerindeki gerçekleşme oranının yıldızlı pekiyi anlamına geldiğini ifade eden Tütüncü, bu yöndeki başarının gelir bütçesinde de gerçekleştiğini anlattı.Artı bütçeyle 2016'yı tamamladıkBu yıl bütçeyi 270 milyon liraya çıkartarak 2009 yılına göre yüzde 108 arttırdıklarını belirten Tütüncü, gelir bütçelerinin 2009 yılı gerçekleşme oranının ise yüzde 49'da kaldığını açıkladı. Tütüncü, "Geldiğimiz nokta, 2016 gerçekleşme oranı yüzde 106 olmuş. Bu şu demek, 100 lira gelir elde edeceğiz diye yola çıkıp 106 lira olmuş. Yani 40 milyon lira artı bütçe ile 2017 yılına devretmek demek. Şimdi 40 milyon lirayı kasasında tutarak yolculuğuna devam eden bir belediyeyiz. Perşembe günü bu başarının hikayesini anlatacağım. Bu başarının altında yatan neden, mali disiplinden taviz vermemektir. Devletin kuruşunu kendi kuruşumuzdan aziz bilmektir."