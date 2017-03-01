01.03.2017 10:22:42

Kepez Belediyesi'nden çocuklara spor kompleksi

Kepez Belediyesi, Ünsal Mahallesi'nde çocukları spor kompleksi kazandırıyor.

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Kepez Belediyesi, Ünsal Mahallesi'nde çocukları spor kompleksi kazandırıyor.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ünsal Mahallesi'ne çocukları çok sevindirecek bir spor kompleksi kazandırıyor. Asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla araç ve yaya yolları konforlu hale getirilen Mahallede çocukların ve gençlerin spor yapabileceği yer ihtiyacı da karşılanıyor.BMX pisti ve kaykay parkıGeçtiğimiz yıl 5, bu yıl ise 6 Mahalleye yapılacak semt spor tesislerinden bir tanesi Ünsal Mahallesi'ne inşa edilecek. Proje ve ihale hazırlık çalışması devam eden tesis, 9 dönümlük arazinin üzerine yapılacak. Tesis, içerisinde yer alacak sentetik çim futbol ile basketbol, voleybol sahaları ile çocuklara ve gençlere modern ortamda spor yapma imkanı sunacak.Ünsal semt spor sahasında, çocukları ve gençleri çok sevindirecek iki ünitede yer alacak. Bu iki ünite BMX (bisiklet motokrosu) pisti ile kaykay parkı olacak. Yürüyüş parkurunun olacağı spor parkına açık hava spor aletleri de konulacak.Eğlence noktası olacakGeçtiğimiz günlerde Ünsal Mahallesi'ni ziyaret eden Başkanı Hakan Tütüncü, semt spor kompleksinin yapılacağı alanı incelemişti. Ünsal'a güzel bir semt spor kompleksi yapacaklarını belirten Tütüncü, "Semt spor tesisi ile çocuklarımız, gençlerimiz modern bir ortamda spor yapabilecekler. Ünsal Mahallesi, bu yıl içerisinde güzel bir semt spor kompleksine kavuşacak. Kaykay parkı ve BMX (bisiklet motokrosu) pisti ile Ünsal semt spor sahası, çocuklar ve gençler için önemli bir eğlence noktası olacak" dedi.