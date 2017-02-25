26.02.2017 09:23:51

Kepez Belediyesi çiçeğini kendisi yetiştiriyor

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kurduğu seralarda tüm Kepez'e çiçek yetiştiriyor.

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Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kurduğu seralarda tüm Kepez'e çiçek yetiştiriyor.Kepez Belediyesi kendisine ait seralarda devam eden üretim ile ilçenin dört bir yanını süsleyen bitkiler yetiştiriyor. Binlerce bitkinin aşılandığı üretim merkezinde, Antalya'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Kepez'e çiçek ve ağaç yetiştiriliyor. Yaklaşık 7 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Kepez Belediyesi Fidan Satış Yeri'nde yaklaşık 100 kadar bitki çeşidinden yıllık ortalama 81 bitki türü yetiştiriliyor."13 bin adet sokak benjamini, 3 bin adet keçi boynuzu"Park, bahçe, yol kenarı gibi peyzaj alanlarında kendi yetiştirdiği bitkileri kullanan Kepez Belediyesi, böylece hem maliyeti düşürüyor, hem de bakımlı bahçelerin yer aldığı bir ilçe haline geliyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde 13 bin adet sokak benjamini, 3 bin adet keçi boynuzu, andız ve mazı tohumu üretimiyle yeşillendirilen Kepez, 50 bin adet akşam sefası, Japon gülü, taflan, Çin gülü, Ligustrum, gül, kaya sarmaşığı, hanımeli ve lavanta ile çiçeklendirildi."Tamamı belediyenin kendi serasından"Üretimlerin tamamı belediyenin kendi seralarında gerçekleşirken, bahar aylarında üretilecek laleler ile Kent Ormanı'nda yine Lale Devri yaşatılacak. Her bölgeyi ayrı bir bitki grubu ile düzenleyen park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, farklı tür ve yapıda bitkileri konunun uzmanı personeliyle yetiştirerek, Kepez'in yeşiline yeşil katıyor. Apartmanlarının bahçelerini süslemek isteyen, evlerindeki saksılarında bitki yetiştirmek isteyen vatandaşlar da, buradan çiçek satın alabiliyor. Antalyalılar buradan genellikle defne, yasemin, begonvil, fırça çalısı, zakkum, Japon gülü, keçiboynuzu, kekik, biberiye, oya, mazı, servi, tespih ağacı ve ceviz satın alıyor.