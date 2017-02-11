12.02.2017 11:03:29

Kepez 7'den 70'e yürüyor

Kepez Belediyesi'nin ilgi gören hizmetlerinden 7'den 70'e doğa yürüyüşleri, bu sezonda Antalya ve çevresini karış karış geziyor.

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Kepez Belediyesi'nin ilgi gören hizmetlerinden 7'den 70'e doğa yürüyüşleri, bu sezonda Antalya ve çevresini karış karış geziyor.Kepez Belediyesi'nin ücretsiz sunduğu sağlık ve spor hizmetlerinden biri olan doğa yürüyüşleri yeni sezonda da gezmeye devam ediyor.Yılın ilk yürüyüşünü 28 Ocak tarihinde Perge Antik Kenti ve Kurşunlu Şelalesi'ne düzenleyen Kepez Belediyesi, 7'den 70'e yüzlerce vatandaşı doğayla buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl farklı yaş ve meslek gruplarından yaklaşık 4 bin kişiye ulaşan sayısıyla bir ilke daha imza atan proje, yeni sezonda da en özel rotalara yürümeye devam ediyor.Deneyimli rehberler eşliğinde eşsiz bir hafta sonu deneyimi sunan etkinlikte dağlar, yaylalar, antik kentler ve koruma altındaki doğa harikaları geziliyor. Akdeniz'in en özel coğrafyalarında yürüyüş yaparak günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşan katılımcılar, sezon boyunca yemyeşil ormanlarda ve mavi denizlerin kenarlarında yürüyerek yeni rotalar keşfetmeye devam ediyor. Her yaştan katılımcının bulunduğu geziler, ücretsiz ulaşım, rehberlik ve ikramlar sunuyor.Sosyal belediyeciliğin her alanında hizmet sunması gerektiğini ifade eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni sezonda da tüm Kepezlileri doğa yürüyüşlerine katılmaya davet etti.Doğa yürüyüşleri 11 Şubat Karacaören Tahta Yarımadası, 25 Şubat Düzlerçamı Mevkii Güver Uçurumu ve 4 Mart Termessos Antik Kenti rotaları ile devam edecek. Başvurular ve ayrıntılı bilgi için www.doga.kepez-bld.gov.tr adresi proje için hizmet veriyor.