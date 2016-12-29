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Kepenk indirene maaş bağlanacak
29.12.2016 21:22:07

Kepenk indirene maaş bağlanacak

İflas eden veya dükkanını kapatan esnaf Ahilik Fonu'ndan yararlanacak.

Esnafa işsizlik maaşı bağlanmasını sağlayacak Ahilik Fonu, 2017'de devreye girecek. İflas eden veya dükkânını kapatan esnaf fondan yararlanacak. Esnafın dükkânı açıkken para yatıracağı fona devlet de katkıda bulunacak.

Bakanlar Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında üzerinde bir süredir çalışılan Ahilik Fonu ele alındı.

YENİ BİR İŞ YERİ AÇANA KADAR

2017 yılında devreye girmesi planlanan düzenleme ile esnafa işsizlik fonu oluşturulacak. İflas eden veya dükkânını kapatmak zorunda kalan esnaf, ekonomik durumunu düzeltip yeni bir iş yeri açana kadar belli bir süre bu fondan yararlanabilecek.

Habertürk'ün haberine göre, devlet, işsizlik fonunda olduğu gibi bu fona da belli bir oranda katkı sağlayacak.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki bakanlar kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ahilik Fonu ile ilgili bir sunum yaptı. Sunumun ardından fonun kurulmasıyla ilgili müzakere yapıldı. Ahilik Fonu'na nihai şekli henüz verilmedi.

İşte fonun ana hatları...

İŞ KURDUĞUNDA KESİLECEK

Fon ile esnaf ve sanatkârlara tasarruf artırıcı bir mekanizma kurulacak. Ekonomik nedenlerle işyerini kapatmak zorunda kalan esnaf ve sanatkâr, fondan faydalanabilecek. Yeniden iş kurduğunda fondan yapılan ödeme kesilecek.

2017'DE BAŞLAYACAK

Gümrük ve Ticaret ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının üzerinde çalıştığı proje 2017 yılında hayata geçirilecek.

DEVLET KATKISI

Altyapısı tamamlanan Ahilik Fonu, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun (İŞKUR) işsizlik fonunun bir benzeri olacak. Esnafın, dükkânı açıkken para yatırdığı fona devlet de belli oranda katkı sağlayacak.

SAĞLIK HİZMETİ

Fon sayesinde işyerini kapatan esnaf ve sanatkârlar hem sağlık hizmetlerinden faydalanacak hem de işsizlik maaşı alabilecek.

TOPLU ÖDEME

Ahilik Fonu'na katkı sağlayan ancak ihtiyacı olmadığı için fondan destek almayan esnaf belli bir ödeme süresi ve yaş kriterlerini yerine getirdiği takdirde bu parayı toplu olarak alabilecek.


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