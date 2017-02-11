12.02.2017 12:03:38

Kepçe operatörlerinin zorlu kış mesaisi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çetin geçen kış şartlarına rağmen görevlerini aksatmadan devam ettiren kepçe operatörleri, çoğu zaman hayatlarını ortaya koyarak karla mücadele ediyorlar.

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde çetin geçen kış şartlarına rağmen görevlerini aksatmadan devam ettiren kepçe operatörleri, çoğu zaman hayatlarını ortaya koyarak karla mücadele ediyorlar.Birçok zaman yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sabahlara kadar çalışan iş makinesi operatörleri, çetin kış şartlarına rağmen büyük fedakarlıklarla karla mücadeleyi aksatmadan sürdürüyor. İlçe Özel İdaresi bünyesinde çalışan iş makinesi operatörlerinden Muhlis İnalkaç, bazen hayatları pahasına karla mücadele ettiklerini vurgulayarak, "İsmet ağabeyimle birlikte çalışıyoruz. Makinede sürekli iki kişi oluyoruz. Bu yıl kış şartları gerçekten çok çetin geçti. Geçenlerde yaşanan aşırı tipi ve fırtına bizi oldukça etkiledi. Açmış olduğumuz tüm köy yolları bu nedenle kapandı. Köy yollarımız şu anda açık, fakat 2-3 metre yükseklikte kar var. Kimi zaman sabahlara kadar çalışmak zorunda kalıyoruz. Tek amacımız, vatandaşlarımızın mağdur olmamasıdır. Bütün zorluklara rağmen vatandaşlarımızın rahatı için gerektiğinde hayatımızı tehlikeye atarak sabahlara kadar çalışarak bu hizmeti yerine getirmeye çalışıyoruz. Müdürlerimiz ve şeflerimizde bizimle birlikte sabaha kadar mesai yapıyorlar. Allah tüm vatandaşlarımızın ve karla mücadele eden ekiplerin yardımcısı olsun" dedi.Şantiye şefleri ise, sık sık operatörleri kontrol ederek hem yakıt ikmallerini yapıyor hem de yemek ihtiyaçlarını karşılayarak çalışmalar hakkında bilgi alıyorlar.